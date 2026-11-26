La programación comenzará este viernes 27 de noviembre con los dos compromisos del grupo B. Deportivo Cali recibirá a Atlético Bucaramanga en Palmaseca, mientras que Millonarios se medirá con América de Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín. La actividad continuará el sábado y el domingo con los…

La tercera jornada de los cuadrangulares semifinales tendrá partidos importantes en ambos grupos, con enfrentamientos directos por el liderato y equipos que necesitan sumar para no perder terreno en la pelea por un cupo a la gran final.

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La programación comenzará este viernes 27 de noviembre con los dos compromisos del grupo B. Deportivo Cali recibirá a Atlético Bucaramanga en Palmaseca, mientras que Millonarios se medirá con América de Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín. La actividad continuará el sábado y el domingo con los encuentros del grupo A, entre los que sobresale el duelo entre Santa Fe y Atlético Nacional.

Los cuatro partidos de esta fecha serán determinantes para empezar a marcar diferencias en una competencia que entra en una etapa cada vez más exigente. Estos son los horarios, escenarios y canales de televisión para seguir los encuentros.

Grupo B: Cali y Bucaramanga necesitan reaccionar, Millonarios y América van por el liderato

La tercera jornada comenzará con el compromiso entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, programado para este viernes a las 6:35 p. m. en el estadio Deportivo Cali, en Palmaseca.

Los dos equipos llegan con apenas un punto y necesitan una victoria para acercarse a los primeros puestos. El conjunto vallecaucano viene de perder 2-1 con América en el clásico regional, mientras que Bucaramanga sufrió una contundente derrota 4-1 contra Millonarios en Bogotá. Un nuevo resultado adverso podría complicar sus aspiraciones en el cuadrangular.

La jornada del grupo B continuará con uno de los partidos más atractivos del fin de semana. Millonarios y América de Cali se enfrentarán a las 8:40 p. m. en El Campín, en un duelo directo por el primer lugar.

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Ambos clubes tienen cuatro puntos, pero el equipo escarlata ocupa el liderato gracias al punto invisible, mientras que el conjunto embajador aparece en la segunda posición. Millonarios llega después de golear 4-1 a Bucaramanga y América viene de imponerse 2-1 sobre Deportivo Cali.

Para los dirigidos por el equipo bogotano, conseguir los tres puntos tendrá un valor especial. Si los dos clubes terminan igualados en unidades al cierre de los cuadrangulares, América contará con la ventaja deportiva obtenida durante la fase regular, un factor que podría definir al clasificado a la final.

Grupo A: Santa Fe y Nacional protagonizan el partido de la fecha

La actividad del grupo A comenzará el sábado 28 de noviembre con el enfrentamiento entre Santa Fe y Atlético Nacional, desde las 7:30 p. m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El conjunto antioqueño llegará como líder de la zona, con cuatro puntos, luego de conseguir una victoria 3-1 frente a Independiente Medellín en el clásico paisa. Santa Fe, por su parte, suma tres unidades y viene de golear 3-0 a Once Caldas.

El partido representa una oportunidad para que el equipo cardenal, dirigido por Pablo Repetto, consiga una victoria que le permita superar a Nacional en la tabla. Los verdolagas, entretanto, buscarán defender el primer lugar y dar otro paso hacia la clasificación a la gran final.

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La fecha se cerrará el domingo 29 de noviembre con el duelo entre Independiente Medellín y Once Caldas, que se disputará a las 6:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot.

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Los dos equipos necesitan recuperarse después de perder en la jornada anterior. El DIM cayó 3-1 ante Nacional, mientras que Once Caldas perdió 3-0 frente a Santa Fe.

El panorama es especialmente complicado para el equipo de Manizales, que apenas tiene un punto y registra una diferencia de gol de -3, la más baja del grupo. Por eso, sumar en Medellín será fundamental para mantenerse en la pelea por el cupo a la final.

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Programación completa de la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Estos son los cuatro partidos de la tercera jornada, con sus respectivos horarios, estadios y canales de televisión:

Viernes 27 de noviembre – Grupo B

– Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 6:35 p. m.

Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca).

TV: Win Sports +.

– Millonarios vs. América de Cali

Hora: 8:40 p. m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

TV: Win Sports +.

Sábado 28 de noviembre – Grupo A

– Santa Fe vs. Atlético Nacional

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

TV: Win Sports +.

Domingo 29 de noviembre – Grupo A

– Independiente Medellín vs. Once Caldas

Hora: 6:30 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot.

TV: Win Sports y Win Sports +.

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