Once Caldas quedó último del Grupo A con solo un punto.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe se hizo fuerte en casa y se metió en la disputa del cuadrangular.
Foto: Jorge Londoño
La próxima fecha, Santa Fe recibe a Nacional en El Campín
Foto: Jorge Londoño
El domingo, Once Caldas visita a Medellín en el Atanasio Girardot
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe abrió el marcador al final del primer tiempo
Foto: Jorge Londoño
El líder del grupo es Nacional con cuatro unidades.
Foto: Jorge Londoño
Emanuel Olivera anotó el segundo gol del partido a través de un cabezazo
Foto: Jorge Londoño
Hugo Rodallega marcó el tercero y sentenció el triunfo cardenal
Foto: Santa Fe Liga Betplay
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