1/8 Once Caldas quedó último del Grupo A con solo un punto. Foto: Jorge Londoño 2/8 Santa Fe se hizo fuerte en casa y se metió en la disputa del cuadrangular. Foto: Jorge Londoño 3/8 La próxima fecha, Santa Fe recibe a Nacional en El Campín Foto: Jorge Londoño 4/8 El domingo, Once Caldas visita a Medellín en el Atanasio Girardot Foto: Jorge Londoño 5/8 Santa Fe abrió el marcador al final del primer tiempo Foto: Jorge Londoño 6/8 El líder del grupo es Nacional con cuatro unidades. Foto: Jorge Londoño 7/8 Emanuel Olivera anotó el segundo gol del partido a través de un cabezazo Foto: Jorge Londoño 8/8 Hugo Rodallega marcó el tercero y sentenció el triunfo cardenal Foto: Santa Fe Liga Betplay

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