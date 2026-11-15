Millonarios y Once Caldas fueron los últimos clubes en asegurar su presencia en esta instancia. Atlético Nacional y América de Cali, por su parte, terminaron en las dos primeras posiciones de la fase…

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer el calendario completo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. Después de una última jornada llena de emociones, quedaron definidos los ocho equipos clasificados, los grupos y el camino que deberán recorrer para conseguir un cupo en la gran final del campeonato.

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Dimayor confirmó el fixture de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: así se jugarán

Millonarios y Once Caldas fueron los últimos clubes en asegurar su presencia en esta instancia. Atlético Nacional y América de Cali, por su parte, terminaron en las dos primeras posiciones de la fase de todos contra todos y tendrán la ventaja deportiva del punto invisible. Ambos comenzarán los cuadrangulares como visitantes, pero cerrarán la fase en condición de local.

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Los ocho equipos quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Grupo A: Atlético Nacional, Once Caldas, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín.

Atlético Nacional, Once Caldas, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín. Grupo B: América de Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali.

Cada club disputará seis partidos, tres como local y tres como visitante. Los ganadores de cada grupo avanzarán a la final de la Liga BetPlay.

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Así se jugarán las seis fechas de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

La programación deportiva tendrá enfrentamientos atractivos desde la primera jornada. En el Grupo A, Independiente Medellín recibirá a Santa Fe, mientras que Once Caldas será local frente a Atlético Nacional. En el Grupo B, Deportivo Cali se medirá con Millonarios y Atlético Bucaramanga recibirá al América.

Este será el calendario completo de los dos grupos:

Grupo A

Fecha Partido 1 Medellín vs. Santa Fe 1 Once Caldas vs. Nacional 2 Santa Fe vs. Once Caldas 2 Nacional vs. Medellín 3 Santa Fe vs. Nacional 3 Medellín vs. Once Caldas 4 Nacional vs. Santa Fe 4 Once Caldas vs. Medellín 5 Once Caldas vs. Santa Fe 5 Medellín vs. Nacional 6 Santa Fe vs. Medellín 6 Nacional vs. Once Caldas

Grupo B

Fecha Partido 1 Cali vs. Millonarios 1 Bucaramanga vs. América 2 Millonarios vs. Bucaramanga 2 América vs. Cali 3 Millonarios vs. América 3 Cali vs. Bucaramanga 4 América vs. Millonarios 4 Bucaramanga vs. Cali 5 Bucaramanga vs. Millonarios 5 Cali vs. América 6 Millonarios vs. Cali 6 América vs. Bucaramanga

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Clásicos y duelos que marcarán los cuadrangulares

Uno de los enfrentamientos más esperados será el clásico antioqueño entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. Los dos equipos se encontrarán en las jornadas 2 y 5. En el primer compromiso, el conjunto verdolaga será local, mientras que en el segundo el Poderoso tendrá esa condición.

El Grupo B también tendrá un atractivo especial con el enfrentamiento entre Millonarios y América de Cali. Ambos clubes se medirán en dos jornadas consecutivas: primero en la tercera fecha, con el equipo embajador como local, y posteriormente en la cuarta, cuando los escarlatas recibirán el compromiso.

Además, habrá clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali en las fechas 2 y 5, con cambio de localía para el segundo encuentro.

¿Cuándo comienzan los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

La primera jornada de los cuadrangulares está prevista para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, aunque la programación oficial con fechas y horarios de cada partido está pendiente de confirmación por parte de la Dimayor.

La competencia tendrá seis jornadas y se extenderá hasta diciembre. Los dos equipos que terminen primeros en sus respectivos grupos conseguirán el tiquete a la final del segundo semestre, en la que se definirá al campeón del fútbol profesional colombiano

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