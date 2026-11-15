 

Publicidad

Dimayor confirmó el fixture de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: así se jugarán

Millonarios, América, Nacional y Santa Fe ya conocen el camino que deberán recorrer para llegar a la final.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
Santa Fe consiguió un triunfo clave contra Jaguares en la Liga BetPlay.
Santa Fe consiguió un triunfo clave contra Jaguares en la Liga BetPlay.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer el calendario completo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. Después de una última jornada llena de emociones, quedaron definidos los ocho equipos clasificados, los grupos y el camino que deberán recorrer para conseguir un cupo en la gran final del campeonato.

Millonarios y Once Caldas fueron los últimos clubes en asegurar su presencia en esta instancia. Atlético Nacional y América de Cali, por su parte, terminaron en las dos primeras posiciones de la fase de todos contra todos y tendrán la ventaja deportiva del punto invisible. Ambos comenzarán los cuadrangulares como visitantes, pero cerrarán la fase en condición de local.

Los ocho equipos quedaron distribuidos de la siguiente manera:

  • Grupo A: Atlético Nacional, Once Caldas, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín.
  • Grupo B: América de Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali.

Cada club disputará seis partidos, tres como local y tres como visitante. Los ganadores de cada grupo avanzarán a la final de la Liga BetPlay.

Lea: Una crisis silenciosa en el fútbol colombiano: los ídolos que envejecen sin pensión

Así se jugarán las seis fechas de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

La programación deportiva tendrá enfrentamientos atractivos desde la primera jornada. En el Grupo A, Independiente Medellín recibirá a Santa Fe, mientras que Once Caldas será local frente a Atlético Nacional. En el Grupo B, Deportivo Cali se medirá con Millonarios y Atlético Bucaramanga recibirá al América.

Le puede interesar

Fútbol Colombiano

Así quedaron los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay: estos son los ocho clasificados a los cuadrangulares
Suscriptores

Fútbol Colombiano

¿Cuánto tiempo llevan los campeones del fútbol colombiano sin ganar una estrella?

Este será el calendario completo de los dos grupos:

Grupo A

FechaPartido
1Medellín vs. Santa Fe
1Once Caldas vs. Nacional
2Santa Fe vs. Once Caldas
2Nacional vs. Medellín
3Santa Fe vs. Nacional
3Medellín vs. Once Caldas
4Nacional vs. Santa Fe
4Once Caldas vs. Medellín
5Once Caldas vs. Santa Fe
5Medellín vs. Nacional
6Santa Fe vs. Medellín
6Nacional vs. Once Caldas

Grupo B

FechaPartido
1Cali vs. Millonarios
1Bucaramanga vs. América
2Millonarios vs. Bucaramanga
2América vs. Cali
3Millonarios vs. América
3Cali vs. Bucaramanga
4América vs. Millonarios
4Bucaramanga vs. Cali
5Bucaramanga vs. Millonarios
5Cali vs. América
6Millonarios vs. Cali
6América vs. Bucaramanga

Le puede interesar: Millonarios clasificó a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: vea las fotos del partido

Clásicos y duelos que marcarán los cuadrangulares

Uno de los enfrentamientos más esperados será el clásico antioqueño entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. Los dos equipos se encontrarán en las jornadas 2 y 5. En el primer compromiso, el conjunto verdolaga será local, mientras que en el segundo el Poderoso tendrá esa condición.

El Grupo B también tendrá un atractivo especial con el enfrentamiento entre Millonarios y América de Cali. Ambos clubes se medirán en dos jornadas consecutivas: primero en la tercera fecha, con el equipo embajador como local, y posteriormente en la cuarta, cuando los escarlatas recibirán el compromiso.

Además, habrá clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali en las fechas 2 y 5, con cambio de localía para el segundo encuentro.

¿Cuándo comienzan los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

La primera jornada de los cuadrangulares está prevista para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, aunque la programación oficial con fechas y horarios de cada partido está pendiente de confirmación por parte de la Dimayor.

La competencia tendrá seis jornadas y se extenderá hasta diciembre. Los dos equipos que terminen primeros en sus respectivos grupos conseguirán el tiquete a la final del segundo semestre, en la que se definirá al campeón del fútbol profesional colombiano

Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Liga Betplay
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido