Millonarios clasificó a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: vea las fotos del partido

Juan Guillermo Cuadrado, jugador de Millonarios.
Foto: Jorge Londoño
Jugadores de Millonarios en la victoria contra Alianza Valledupar en la Liga BetPlay.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza, partido por la última fecha de la Liga BetPlay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
HInchas de Millonarios en la Liga BetPlay.
Foto: Jorge Londoño
Los técnicos Flavio Torres y Alberto Gamero.
Foto: Jorge Londoño
Juez central en el partido Millonarios vs. Alianza.
Foto: Jorge Londoño
Jugadores en el partido Millonarios vs. Alianza.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios le ganó 2-0 a Alianza.
Foto: Jorge Londoño
Pedro Franco en el partido Millonarios vs. Alianza.
Foto: Jorge Londoño
Jugadores en el partido Millonarios vs. Alianza.
Foto: Jorge Londoño
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