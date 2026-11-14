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Millonarios clasificó a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: vea las fotos del partido

La ilusión de una nueva estrella sigue viva. Los hinchas embajadores acompañaron al equipo en una tarde decisiva y celebraron su paso a la siguiente fase del campeonato.

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Redacción Deportes
Millonarios vs. Alianza
Juan Guillermo Cuadrado, jugador de Millonarios.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza
Jugadores de Millonarios en la victoria contra Alianza Valledupar en la Liga BetPlay.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza
Millonarios vs. Alianza, partido por la última fecha de la Liga BetPlay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza
HInchas de Millonarios en la Liga BetPlay.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza
Los técnicos Flavio Torres y Alberto Gamero.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza
Juez central en el partido Millonarios vs. Alianza.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza
Jugadores en el partido Millonarios vs. Alianza.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza.
Millonarios le ganó 2-0 a Alianza.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza
Pedro Franco en el partido Millonarios vs. Alianza.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza
Jugadores en el partido Millonarios vs. Alianza.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza
Juan Guillermo Cuadrado, jugador de Millonarios.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza
Jugadores de Millonarios en la victoria contra Alianza Valledupar en la Liga BetPlay.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza
Millonarios vs. Alianza, partido por la última fecha de la Liga BetPlay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza
HInchas de Millonarios en la Liga BetPlay.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza
Los técnicos Flavio Torres y Alberto Gamero.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza
Juez central en el partido Millonarios vs. Alianza.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza
Jugadores en el partido Millonarios vs. Alianza.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza.
Millonarios le ganó 2-0 a Alianza.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza
Pedro Franco en el partido Millonarios vs. Alianza.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios vs. Alianza
Jugadores en el partido Millonarios vs. Alianza.
Foto: Jorge Londoño
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