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Dimayor confirmó los cambios en el calendario de Santa Fe y Millonarios en El Campín

Millonarios y Santa Fe tendrán que ajustar sus calendarios luego de que sus compromisos fueran aplazados por las condiciones del terreno de juego. Dimayor confirmó las nuevas fechas y horarios para los encuentros pendientes en Bogotá.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
El Campín
Estadio El Campin
Foto: Jorge Londoño

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El mal estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín sigue pasando factura al calendario del fútbol colombiano. Después de la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, la situación también obligó a aplazar el encuentro entre Independiente Santa Fe y Jaguares, lo que llevó a la Dimayor a reorganizar la programación de tres compromisos de la Liga BetPlay 2026-II.

La decisión se tomó luego de que una inspección conjunta entre Independiente Santa Fe y la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, realizada durante la mañana de este miércoles, determinara que el terreno de juego no ofrecía las condiciones necesarias para disputar el encuentro previsto.

El equipo cardenal informó que, tras la revisión, se estableció que el estado de la grama no permitía garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo del partido. Por esa razón, el compromiso contra Jaguares quedó aplazado, sumándose al encuentro entre Millonarios y Once Caldas que tampoco pudo disputarse con normalidad.

La Dimayor explicó que la determinación se tomó pensando en el bienestar de los futbolistas y confirmó las nuevas fechas para los partidos que debieron ser modificados por la situación del escenario deportivo.

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Así quedó la nueva programación de El Campín

Con los cambios anunciados, tres encuentros de la Liga BetPlay 2026-II tendrán una nueva fecha y horario. Millonarios deberá afrontar dos compromisos en Bogotá, mientras que Santa Fe tendrá que esperar para disputar su partido pendiente contra Jaguares.

Esta es la programación confirmada por la Dimayor:

  • Millonarios vs. Jaguares: sábado 17 de octubre, a las 6:00 p. m., por la fecha 15.
  • Millonarios vs. Once Caldas: martes 20 de octubre, a las 8:30 p. m., por la fecha 13.
  • Independiente Santa Fe vs. Jaguares: miércoles 21 de octubre, a las 8:20 p. m., por la fecha 7.

De esta manera, el calendario de ambos equipos capitalinos tendrá modificaciones en medio de la recta de la fase regular del campeonato. Los cambios también representan un ajuste para los aficionados que tenían previsto asistir a los encuentros en las fechas inicialmente establecidas.

Millonarios se pronunció por el malestar de los hinchas

Tras conocerse las modificaciones, Millonarios se refirió a la situación y al inconformismo que la cancelación del partido contra Once Caldas generó entre sus seguidores.

El club embajador reconoció el malestar de los aficionados y aseguró que realizó gestiones para que el compromiso pudiera ser reprogramado, con el propósito de responder a los compromisos adquiridos con sus abonados y el público en general.

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La situación de El Campín, por ahora, ya obligó a modificar tres partidos del campeonato colombiano. Mientras Millonarios y Santa Fe se preparan para cumplir con las nuevas fechas, la condición del terreno de juego quedó en el centro de la discusión por las dificultades que ha generado para el desarrollo normal de la Liga BetPlay 2026-II.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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