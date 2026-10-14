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¿Por qué falló la grama de El Campín si la tecnología funciona en los mejores estadios?

El sistema de rollos que intentó aplicar Sencia en el estadio es el mismo que se usa en los principales escenarios del planeta. El problema fue la ejecución, que estuvo muy mal planificada.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
Así se veía la grama antes del partido entre Millonarios y Once Caldas.
Así se veía El Campin antes del partido de Millonarios y Once Caldas.
Foto: Jorge Londoño

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La crisis de la grama de El Campín abrió una discusión que va mucho más allá de los conciertos y los partidos aplazados. Después de que la Dimayor cancelara el encuentro entre Millonarios y Once Caldas, el martes 13 de octubre, por las deficientes condiciones de la gramilla, surgió una pregunta fundamental: ¿qué falló en el procedimiento de renovación del césped? Aunque las imágenes de los rollos desprendiéndose del suelo evidenciaron los problemas de la cancha, la tecnología que intentó implementar Sencia, concesionaria del escenario, no es…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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Comentarios
  • Javier(ti8zq)Hace 4 minutos
    Quieren hacer lo mismo que el Wembley a una décima del costo. Quieren hacer un estado ultramoderno con un constructor chino que solo ha hecho unos estadios medio pecuecos en áfrica. El bolsillo y la avaricia no los deja avanzar.
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