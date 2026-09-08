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Dos partidos para creer: Internacional de Bogotá se juega el paso a la semifinal de la Liga

En entrevista con El Espectador, Danna Gaviria, jugadora de Internacional de Bogotá, habló sobre el reto que afronta el equipo en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina y la ilusión de alcanzar las semifinales.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
08 de septiembre de 2026 – 12:02 p. m.
Danna Gaviria, jugadora de Internacional de Bogotá.

Internacional de Bogotá mantiene intacto el sueño de llegar a las semifinales de la Liga BetPlay Femenina. Después de cuatro jornadas de los cuadrangulares, el equipo capitalino suma cuatro puntos y ocupa la tercera posición del Grupo A, por detrás de Millonarios, que tiene ocho, y Atlético Nacional, que acumula seis. Internacional de Palmira también tiene cuatro unidades, aunque aparece en la cuarta casilla por diferencia de gol.

Con dos partidos todavía por disputar, la pelea por los dos cupos a la siguiente fase está completamente abierta….

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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