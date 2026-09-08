Con dos partidos todavía por disputar, la pelea por los dos cupos a la siguiente fase está completamente abierta….

Internacional de Bogotá mantiene intacto el sueño de llegar a las semifinales de la Liga BetPlay Femenina. Después de cuatro jornadas de los cuadrangulares, el equipo capitalino suma cuatro puntos y ocupa la tercera posición del Grupo A , por detrás de Millonarios, que tiene ocho, y Atlético Nacional, que acumula seis. Internacional de Palmira también tiene cuatro unidades, aunque aparece en la cuarta casilla por diferencia de gol.

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Dos partidos para creer: Internacional de Bogotá se juega el paso a la semifinal de la Liga

Con dos partidos todavía por disputar, la pelea por los dos cupos a la siguiente fase está completamente abierta. Precisamente, el próximo compromiso será determinante: este martes 8 de septiembre, Internacional de Bogotá visitará a Internacional F.C. de Palmira, en el estadio Francisco Rivera Escobar, desde las 4:30 p. m. Un triunfo podría darle al conjunto bogotano un impulso importante para afrontar la última fecha y llegar con opciones de pasar a la semfinal del certamen.

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Danna Gaviria, jugadora de Internacional de Bogotá, reconoce que el equipo llega con confianza a esta etapa definitiva del campeonato. Para la futbolista de 23 años, la conformación del grupo también ha servido como motivación para competir contra algunos de los clubes más importantes del fútbol femenino colombiano.

“Para nosotros las sensaciones son muy altas. Siento que nos tocó un grupo muy bonito, ya que hay grandes equipos y siento que nos hace soñar por poder clasificar a la semifinal”, aseguró Gaviria.

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Así juega el Inter esta tarde.



Vamos por los 3. 👊 pic.twitter.com/AMpZl5PmEb — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) September 4, 2026

La jugadora destacó, además, la capacidad que ha mostrado Internacional de Bogotá durante la temporada para competir tanto en condición de local como fuera de casa. En los cuadrangulares, el equipo ha conseguido mantenerse en la pelea y ahora afronta tres encuentros que pueden definir su futuro en la competición.

“En el todos contra todos nos sentimos muy fuertes, siendo muy fuertes en casa, también pudiendo remontar de visitantes o ganar puntos. Entonces, para nosotras, sentimos que nuestro equipo siempre dio la pelea y lo va a seguir haciendo”, explicó.

Mirando la tabla, el próximo partido refleja la importancia del encuentro entre los dos equipos que actualmente tienen cuatro puntos. Internacional de Bogotá llega con seis goles a favor y seis en contra, mientras que Internacional de Palmira registra cinco tantos marcados y nueve recibidos.

El ganador del enfrentamiento podría tomar una ventaja fundamental en la carrera por el segundo lugar. Además, el resultado tendrá especial importancia teniendo en cuenta que Millonarios y Atlético Nacional se enfrentarán el miércoles 9 de septiembre, en El Campín, en un partido que también puede modificar las posiciones del grupo.

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Tiempo completado en Medellín. pic.twitter.com/RZUIF42NUx — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) September 4, 2026

Para Gaviria, más allá de los resultados que puedan conseguir sus rivales, la prioridad está en concentrarse en el propio rendimiento y aprovechar las oportunidades que todavía tiene el equipo.

“Por el momento me estoy enfocando en el primer objetivo, que es acá en el club, ganar, clasificar a las siguientes rondas y toca ir al presente haciendo un buen torneo para que de pronto vengan más oportunidades a futuro”, señaló.

Gaviria también se refirió al crecimiento que ha tenido el fútbol profesional femenino en Colombia. “Yo siento que cada año la liga sube de nivel. Sabemos que de pronto sí nos hace falta un torneo de un año completo o dos semestres, pero siento que el fútbol poco a poco va avanzando y esperemos que siga en crecimiento”, afirmó.

Para la futbolista, uno de los aspectos fundamentales para consolidar ese crecimiento es garantizar mejores condiciones para las jugadoras. “Nosotras acá nos sentimos muy cómodas, ya que en este club no pasa eso”, comentó al hablar sobre los problemas de pagos que todavía afectan a algunas futbolistas del país.

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Tener esta marca en el pecho, no tiene precio. 🔴🟠@MastercardCol ya hace parte de Inter Bogotá.



Desde hoy, nuestros equipos masculino y femenino cuentan con nuevo patrocinador que comparte nuestra visión de transformar la manera de vivir el fútbol.



Juntos, dentro y fuera de… pic.twitter.com/4AwMb95jRY — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) September 3, 2026

Gaviria considera que este tipo de garantías son determinantes para las futbolistas, pues les permiten concentrarse en su trabajo y competir en mejores condiciones. “Siento que eso es muy duro para poder desarrollar muy bien el fútbol femenino, ya que básicamente nosotras vivimos de eso”, afirmó.

Ahora, su atención está puesta en Palmira. Internacional de Bogotá sabe que no hay margen para dejar puntos en el camino. Con tres jornadas por delante y cuatro unidades en la tabla, el equipo bogotano todavía depende de sí mismo para mantener vivo el objetivo de llegar a las semifinales.

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