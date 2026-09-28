El fútbol femenino sacó la cara en Colombia

El fútbol femenino colombiano vivió un fin de semana que nos hace dimensionar, una vez más, cuánto ha avanzado en los últimos años. Por un lado, la selección sub-20 consiguió la medalla de bronce en el Mundial de Polonia 2026, una de las mejores participaciones de Colombia en cualquier Copa del Mundo de la FIFA. Por otro, Deportivo Cali conquistó su tercer título consecutivo de la Liga BetPlay Femenina y alcanzó una cuarta estrella que lo convirtió en el club más ganador del campeonato. Dos resultados distintos, pero conectados por un mismo…

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El fútbol femenino colombiano vivió un fin de semana que nos hace dimensionar, una vez más, cuánto ha avanzado en los últimos años. Por un lado, la selección sub-20 consiguió la medalla de bronce en el Mundial de Polonia 2026, una de las mejores participaciones de Colombia en cualquier Copa del Mundo de la FIFA. Por otro, Deportivo Cali conquistó su tercer título consecutivo de la Liga BetPlay Femenina y alcanzó una cuarta estrella que lo convirtió en el club más ganador del campeonato. Dos resultados distintos, pero conectados por un mismo proceso.

El tercer lugar de la selección sub-20 entra directamente entre los grandes resultados mundialistas del fútbol colombiano. Solo la selección femenina sub-17, subcampeona del mundo en 2022, ha terminado más arriba. El bronce de 2026 iguala los terceros lugares conseguidos por la sub-20 masculina en 2003 y 2025 y supera, entre otros registros, los cuartos puestos de la sub-20 femenina de 2010 y de las selecciones masculinas sub-17 de 2003 y 2009.

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Hay, además, una continuidad que resulta significativa. Varias futbolistas de esta generación vienen de aquella sub-17 de 2022, que demostró que Colombia podía disputar una final mundialista. Cuatro años después, el proceso vuelve a producir una selección capaz de instalarse entre las mejores. Ya no parece únicamente la aparición excepcional de una generación, sino una acumulación de talento en distintas categorías.

También existe un vínculo histórico con 2010. Aquel equipo sub-20 fue la primera selección femenina colombiana que disputó una Copa del Mundo de la FIFA y terminó cuarta, con una generación que después tendría enorme influencia en el crecimiento de la selección absoluta. Dieciséis años más tarde, Colombia consiguió superar aquella posición y subirse por primera vez al podio de un Mundial sub-20 femenino. Es, de alguna manera, el relevo de las futbolistas que abrieron el camino.

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El otro símbolo del fin de semana estuvo en Palmaseca. Deportivo Cali volvió a coronarse campeón de la Liga Femenina y consiguió algo que ningún club había logrado: tres títulos consecutivos. Su cuarta estrella también lo dejó solo en lo más alto del palmarés, por encima de Independiente Santa Fe, que permanece con tres campeonatos.

La derrota resulta especialmente dura para las cardenales por un antecedente que empieza a marcar esta rivalidad. Las cuatro estrellas que tiene Deportivo Cali fueron conquistadas precisamente en finales contra Santa Fe. Las azucareras no solo construyeron una hegemonía reciente, sino que lo hicieron derrotando repetidamente al que durante buena parte de la historia de la liga fue la principal referencia del torneo.

Ahora los dos equipos tendrán rápidamente otro desafío. En dos semanas representarán a Colombia en la Copa Libertadores Femenina, una competencia en la que los clubes nacionales han sido protagonistas y alcanzado varias finales, pero cuyo único título colombiano sigue siendo el del desaparecido Atlético Huila en 2018. Para Cali, especialmente, aparece la posibilidad de trasladar su dominio local al escenario continental y superar definitivamente su techo internacional.

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Un título de Deportivo Cali en la Libertadores sería otro paso enorme para un fútbol femenino que empieza a acumular resultados que hace algunos años parecían extraordinarios. Pero el crecimiento también aumenta las obligaciones. La selección de mayores tendrá que incorporar y desarrollar a las futbolistas que vienen apareciendo desde las categorías juveniles, mientras la Liga necesita fortalecerse en calendario, estabilidad, competencia y condiciones profesionales. El bronce mundialista y el tricampeonato del Cali muestran que hay talento y procesos. El siguiente desafío será conseguir que esos éxitos dejen de ser acontecimientos aislados y se conviertan en la consecuencia habitual de una estructura cada vez más sólida.

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