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El fútbol femenino sacó la cara en Colombia

El bronce de la selección sub-20 en el Mundial y el tricampeonato de Deportivo Cali, la cuarta estrella en su historia, movieron la agenda. ¿Qué viene para el balompié jugado por mujeres en el país?

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
27 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.

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El fútbol femenino colombiano vivió un fin de semana que nos hace dimensionar, una vez más, cuánto ha avanzado en los últimos años. Por un lado, la selección sub-20 consiguió la medalla de bronce en el Mundial de Polonia 2026, una de las mejores participaciones de Colombia en cualquier Copa del Mundo de la FIFA. Por otro, Deportivo Cali conquistó su tercer título consecutivo de la Liga BetPlay Femenina y alcanzó una cuarta estrella que lo convirtió en el club más ganador del campeonato. Dos resultados distintos, pero conectados por un mismo…

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

FernandoCGarzon fernandogarzongomez@gmail.com

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