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El ocaso de las estrellas en la matrix del FPC: los «viejos» revitalizan la liga colombiana

La llegada de jugadores como James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado al campeonato nacional terminó de reunir en la Liga BetPlay a buena parte de la generación que devolvió al país a los Mundiales. Entre nostalgia, expectativa y dudas sobre su vigencia, los referentes más recientes de la selección afrontan en casa el final de sus carreras.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
13 de septiembre de 2026 – 10:56 a. m.
Luis Fernando Muriel, Juan Guillermo Cuadrado, Jackson Martínez, James Rodríguez, Hugo Rodallega, Adrián Ramos, Dayro Moreno y Carlos Bacca, los referentes de la generación que volvieron al FPC.
Luis Fernando Muriel, Juan Guillermo Cuadrado, Jackson Martínez, James Rodríguez, Hugo Rodallega, Adrián Ramos, Dayro Moreno y Carlos Bacca, los referentes de la generación que volvieron al FPC.

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Aunque fuera del campo son uña y mugre, toda la vida a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero los mostraron más como antagonistas que como socios. No para los ojos ansiosos de los hinchas colombianos, que nunca pudieron deleitarse —aunque ganas no faltaron— con una conexión que podríamos considerar inexistente, pero sí para la mirada de los timoneles que devolvieron a Colombia a la historia de las Copas del Mundo. Tanto José Néstor Pékerman como Néstor Lorenzo, a quienes podemos llamar los guionistas de esa perversa “rivalidad”,…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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