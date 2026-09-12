Aryna Sabalenka sucumbió ante la determinación de Rybakina y perdió el US Open 2026

Rybakina también tuvo palabras de reconocimiento para su rival, diciendo que siempre la llevó hasta el límite. La kazaja ganó el tercer Grand Slam de su carrera y abandona Nueva York como la nueva número uno del mundo. En esta final…

Con parciales de 6-4, 7-5 y 6-2, Aryna Sabalenka perdió su corona en el US Open frente a Elena Rybakina y se quedó con las ganas del tricampeonato en el último Grand Slam del año. La bielorrusa reconoció que no fue su mejor partido y que tuvo al frente a un gran contrincante que nunca le dio oportunidad.

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Rybakina también tuvo palabras de reconocimiento para su rival, diciendo que siempre la llevó hasta el límite. La kazaja ganó el tercer Grand Slam de su carrera y abandona Nueva York como la nueva número uno del mundo. En esta final estadounidense, demostró estar a la altura de las mejores del mundo.

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Aryna Sabalenka lo perdió desde el primer set

Desde el primer set, que Rybakina ganó cómodamente 6-4, se le notó a Sabalenka muy incómoda. Sus movimientos sobre el suelo duro eran lentos y predecibles. Poca oposición pudo poner la bielorrusa ante su rival kazaja, que parecía flotar por la cancha, yendo de lado a lado con poco esfuerzo.

Desde ese momento del partido, la ahora número uno del mundo se convenció de que podía vencer a una todopoderosa del tenis. Vale la pena recordar que Aryna Sabalenka venía de ser bicampeona del US Open, además de ostentar el título del Abierto de Australia en 2023 y 2024. Un verdadero peso pesado.

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Aryna Sabalenka reaccionó, pero no le alcanzó

El segundo set, que fue para la deportista bielorrusa por 7-5, fue una extensión innecesaria del juego. Si bien Aryna Sabalenka demostró lo que se le pedía, carácter, le costó más de la cuenta poder doblegar a su contrincante de Kazajistán. Eso sí, la de Bielorrusia demostró la fuerza que la caracteriza desde siempre.

Rybakina también demostró tenacidad al mantenerse firme en la mayoría de los momentos importantes de esta segunda mano. Eso sí, pareció negociar una extensión a un tercer set, pues se le vio agotada de mantener la lucha punto a punto con Sabalenka. Así fue como la final se extendió a un set definitivo.

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Aryna Sabalenka y la frustración hecha partido

Finalmente, en el tercer set Elena Rybakina impuso su fuerza por un parcial de 6-2 que demostró lo lejos que estuvo Sabalenka de revalidar el título. Con cada juego a favor de la kazaja, la bielorussa convertía su rabia de no poder estar a la altura en frustración que demostró a través de gritos y lamentaciones.

Incluso, en una de las últimas manos del partido, Aryna Sabalenka se autoflageló la espalda en una clara demostración de que tenía el cuerpo en la cancha, pero la mente en otra parte. Al final, con un ace muy elegante, Rybakina se coronó campeona del US Open 2026, siendo el tercer Grand Slam de su carrera.

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