US Open 2026, final masculina, hora y dónde ver la definición entre Shelton y Zverev

El alemán, campeón en junio de Roland Garros, se instaló en su tercera final de Grand Slam seguida sin toparse en su camino con los gigantes Jannik Sinner, baja por lesión, y Carlos Alcaraz, eliminado en cuartos de final por Shelton. Esta épica…

En su primera final de Grand Slam, el joven Ben Shelton cargará el domingo con una doble responsabilidad histórica: acabar con el maleficio estadounidense en el US Open y dar por terminada la hegemonía europea en los Grand Slams. Shelton, de 23 años, enfrentará al experimentado Alexander Zverev.

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El alemán, campeón en junio de Roland Garros, se instaló en su tercera final de Grand Slam seguida sin toparse en su camino con los gigantes Jannik Sinner, baja por lesión, y Carlos Alcaraz, eliminado en cuartos de final por Shelton. Esta épica victoria contra Alcaraz, defensor del título, le da esperanza de ganar el título.

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Final masculina del US Open 2026

La afición estadounidense, que no festeja una victoria en la categoría masculina desde la de Andy Roddick en 2003, tiene puestos todos sus sueños en Shelton. El US Open también fue el escenario del último Grand Slam no europeo. Fue el argentino Juan Martín del Potro en 2009 contra Roger Federer.

Esas largas esperas quedan ahora en manos de «Big Ben» Shelton, quien en este torneo ha demostrado que puede ser mucho más que un portentoso sacador. «Se ha vuelto más maduro y más disciplinado en la pista. Está dispuesto a sufrir en los peloteos, ir más profundo y aprovechar su capacidad atlética», dijo su padre y entrenador, Bryan Shelton, tras el triunfo en las semifinales del jueves ante el también estadounidense Frances Tiafoe.

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US Open 2026 muy estadounidense

Frente a Alcaraz y Tiafoe, en duelos que iban a marcar su joven carrera, Shelton mostró sus enormes progresos en el control de las emociones pero también en variar su repertorio de golpes, mejorando puntos débiles como el revés. Ahora, frente a tenistas campeones y consagrados, demostró mucha jerarquía.

«Ben llegó al circuito y todo sucedió muy rápido. Su juego no estaba completamente formado. Aún no lo está. Muchos de estos chicos llegan aquí muy bien armados, y Ben no», explicó Bryan Shelton, un extenista profesional que pulió personalmente el talento de su hijo y ahora lo acompaña en los gozosos.

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Finalista del US Open 2026 con alma de jugador de fútbol americano

Shelton tiene un carácter expansivo en la cancha. Le gusta mostrar su bíceps a la grada después de conectar sus descomunales aces, los más rápidos del torneo con un récord de 240 km/h. Conectado con el tenis por su padre, Shelton decidió a los 12 años enfocarse en el tenis como su camino profesional.

«Pensé que podría tener más futuro en el tenis. Con mi padre jugando como profesional y siendo entrenador universitario, definitivamente había muchas ventajas en elegir un deporte en el que es un experto», contó Ben Shelton. En 2023 irrumpió entre los profesionales alcanzando las semifinales del US Open.

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Ben Shelton va por todo en el US Open 2026

Shelton no logró construir sobre este primer éxito, sometido como el resto del circuito al nuevo régimen de Sinner y Alcaraz. En este US Open, con Sinner ausente por lesión y Alcaraz vulnerable por una larga inactividad, ha aprovechado al máximo la ocasión. Todo esto está fundamentado en el trabajo diario.

«Tienes que ser excelente en cada categoría para ser campeón en este deporte. Y yo estoy más comprometido que nunca con mi carrera en el tenis», aseguró el estadounidense, que este año ha alzado cuatro títulos, incluido el del Masters 1000 de Montreal en agosto. Muy cerca de su país natal.

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El héroe nacional del US Open 2026

«Voy a dejarlo todo en la cancha. Espero que vengan y me apoyen. Hagamos esto por Estados Unidos», les pidió Shelton con la autoconfianza al máximo. Todo esto en la misma semana que se cumplieron 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania.

«Este es un torneo en el que estoy haciendo cosas que no había hecho antes, rompiendo barreras que no había logrado superar. Todo es territorio desconocido. No he tenido éxito contra Sascha (Zverev) en el pasado, pero eso no me asusta», dijo en una entrevista con ESPN, sentado junto a Roddick.

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Final masculina del US Open 2026: hora y dónde ver en vivo

Fecha : domingo 13 de septiembre de 2026

: domingo 13 de septiembre de 2026 Lugar : Flushing Meadows en Nueva York, Estados Unidos

: Flushing Meadows en Nueva York, Estados Unidos Hora : 1:00 p. m.

: 1:00 p. m. Canal: ESPN y Disney+ Premium

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