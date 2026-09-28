Uruguay goleó 4-1 a Corea del Sur en el segundo partido de Diego Forlán como técnico

El equipo charrúa venía de perder 3-1, sobre el descuento, contra Japón. Sin embargo, este triunfo sobre los surcoreanos se saldó con un rendimiento muy sólido de los dirigidos por la leyenda uruguaya, Diego Forlán. Darwin Núñez (13′),…

El seleccionador interino Diego Forlán registró su primer triunfo al frente de la selección nacional de Uruguay. Fue goleada 4-1 en su visita a Corea del Sur, en la madrugada de este lunes 28 de septiembre de 2026. Este es el segundo partido amistoso de la Celeste durante su gira asiática postmundial 2026.

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El equipo charrúa venía de perder 3-1, sobre el descuento, contra Japón. Sin embargo, este triunfo sobre los surcoreanos se saldó con un rendimiento muy sólido de los dirigidos por la leyenda uruguaya, Diego Forlán. Darwin Núñez (13′), Giorgian de Arrascaeta (27′) y Kim Min-jae, en contra (43′), anotaron en el primer tiempo.

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Segundo tiempo de Uruguay vs. Corea del Sur

En la segunda parte, Núñez (62′) selló su doblete poniendo de cabeza el cuarto de Uruguay. Mientras tanto, una de las estrellas surcoreanas, Lee Kang-in, firmó el tanto del honor local en el 80′. No obstante, la mala noticia para los uruguayos fue la lesión en la muñeca izquierda de Giorgian de Arrascaeta en el 77′.

A pesar de ese percance, la dos veces campeona del mundo pudo plasmar esta vez en el resultado los detalles esperanzadores que mostró en el anterior juego contra los nipones. Forlán, en su segundo partido como DT interino, suma así argumentos para convencer como seleccionador del equipo nacional.

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Las buenas sensaciones de Uruguay

De Arrascaeta, ausente en el partido de Japón tras ser de los últimos en incorporarse a la concentración desde el Flamengo de Brasil, fue decisivo para esta reacción antes de su lesión. Dio una asistencia de lujo, entre varios rivales, para el primer tanto de Darwin (13′), que recibió en una posición muy favorable.

Darwin Núñez rompió una larga sequía de más de dos años sin anotar con la camiseta de la selección. El exdelantero de Liverpool no anotaba desde el partido de los charruas frente a Bolivia a finales de junio de 2024, en la Copa América disputada en Estados Unidos, en la que terminaron en el tercer lugar.

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Uruguay rumbo al Mundial 2030

Luego el propio De Arrascaeta consiguió el gol, en el 26′, recibiendo un pase de Maxi Araujo para enviar un tiro desde fuera del área, ajustado al palo. De Arrascaeta fue una de las cuatro novedades de Forlán en el once para este partido. El elegido mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010, ahora reconvertido a entrenador, había decidido también modificar sus laterales, dando entrada a Guillermo Varela y Joaquín Piquerez, e hizo un relevo en el arco, con Cristopher Fiermarin en vez de Santiago Mele.

El cambio de caras supuso un efecto automático, ya que además del aporte clave de De Arrascaeta en ataque, el tercer gol cerca del descanso tuvo protagonismo de otro jugador del Flamengo, Guillermo Varela, cuyo tiro fue desviado en el último momento por el defensa local Kim Min-jae, que anotó en contra. Varela fue luego, en el 62′, el que colgó el balón que Darwin Núñez convirtió en el cuarto de su equipo.

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Última parada de Uruguay: India

La selección sudamericana fue claramente superior en este pulso entre dos de los equipos que decepcionaron en el Mundial de Norteamérica, con sendas eliminaciones en la fase de grupos. Uruguay carga así las baterías de confianza antes de su último compromiso de la gira asiática, que disputará el martes.

Uruguay enfrentará en Calcuta a India, selección 138.ª en el ranking FIFA, en el último encuentro de esta triple fecha de amistosos. Corea del Sur, que venía de derrotar 3-0 al Ecuador de Marcelo Gallardo el jueves, dio una pobre imagen en esta ocasión y su seleccionador español Robert Moreno se verá obligado a ajustes antes de su siguiente amistoso, el viernes contra otra selección sudamericana, Venezuela, que busca su primera mundial de mayores.

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