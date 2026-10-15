Santa Fe vs. Caracas, en la Libertadores Femenina: cambiaron el horario del partido

El compromiso se disputará finalmente este viernes 16 de octubre, a las 10:00 p. m. (hora colombiana), en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital ecuatoriana. La modificación se…

Independiente Santa Fe tendrá que esperar un día más para debutar en la Copa Libertadores Femenina 2026. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este jueves 15 de octubre la reprogramación del partido entre el conjunto bogotano y Caracas FC de Venezuela, que inicialmente estaba previsto para esta noche, a las 7:00 p. m., en Quito, Ecuador.

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El compromiso se disputará finalmente este viernes 16 de octubre, a las 10:00 p. m. (hora colombiana), en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital ecuatoriana. La modificación se produjo por los inconvenientes migratorios que sufrió la delegación venezolana, que no había podido ingresar al país anfitrión para disputar la primera jornada del torneo continental.

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La situación comenzó a conocerse el miércoles, cuando Caracas FC publicó un comunicado en el que advirtió que su participación en la Copa Libertadores Femenina estaba en riesgo debido a la falta de aprobación de los visados de sus futbolistas y miembros del cuerpo técnico. La institución aseguró que había realizado los procedimientos correspondientes dentro de los plazos establecidos, pero que todavía no recibía una respuesta favorable de las autoridades ecuatorianas.

La dificultad tiene como contexto las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Venezuela, actualmente rotas. Desde 2019, los ciudadanos venezolanos deben tramitar una visa para ingresar al territorio ecuatoriano, una exigencia que terminó afectando los desplazamientos de la delegación deportiva que debía enfrentar a Santa Fe en su estreno continental.

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Ante la imposibilidad de que Caracas llegara a Quito a tiempo, la Conmebol decidió aplazar el encuentro en lugar de darlo por perdido al equipo venezolano. Según informó la agencia EFE, los inconvenientes relacionados con los visados fueron superados, lo que permitió establecer una nueva fecha para disputar el compromiso.

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La modificación obliga a Santa Fe a ajustar su planificación deportiva. Las dirigidas por el cuerpo técnico cardenal ya se encontraban preparadas para disputar su primer encuentro este jueves, pero ahora tendrán que esperar hasta la noche del viernes para comenzar su participación en el campeonato más importante del fútbol femenino sudamericano.

El aplazamiento también reduce los tiempos de recuperación de las bogotanas, que deberán disputar su segundo partido el próximo domingo 18 de octubre, a las 3:00 p. m., frente a Colo Colo de Chile. Esto significa que tendrán menos de 48 horas entre el comienzo de su primer compromiso y el inicio del siguiente, una situación que podría influir en la administración de las cargas físicas.

Santa Fe integra el grupo A de la Copa Libertadores Femenina, uno de los más exigentes de la competición. Además de Caracas y Colo Colo, las colombianas tendrán que enfrentar a Corinthians de Brasil, vigente campeón continental y principal favorito para conquistar nuevamente el título. Ese compromiso está programado para el miércoles 21 de octubre, también a las 3:00 p. m.

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El conjunto cardenal llega a Ecuador después de finalizar como subcampeón de la Liga Femenina colombiana, tras perder la final frente a Deportivo Cali. A pesar de esa derrota, Santa Fe tiene antecedentes importantes en el campeonato continental: fue finalista en las ediciones de 2021 y 2024 y buscará disputar una nueva definición para conquistar el primer título internacional de su historia.

La Copa Libertadores Femenina 2026 reúne a 16 equipos, distribuidos en cuatro grupos de cuatro integrantes. Los dos primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final, instancia a partir de la cual se disputarán encuentros de eliminación directa. La final está prevista para el próximo 31 de octubre en Quito. Colombia también estará representada por Deportivo Cali, que debutará este viernes frente a Libertad de Paraguay, a las 3:00 p. m.

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