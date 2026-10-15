¿Millonarios perderá los puntos contra Once Caldas tras la cancelación del partido?

La información fue revelada este jueves 15 de octubre por el periodista Juan Felipe Cadavid, quien aseguró que al conjunto bogotano le comunicaron la intención de su rival de presentar una demanda….

Los problemas por el estado de la grama del estadio El Campín de Bogotá sumaron un nuevo capítulo. Luego de la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, el equipo de Manizales buscaría acudir a las instancias disciplinarias para reclamar los tres puntos del compromiso.

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La información fue revelada este jueves 15 de octubre por el periodista Juan Felipe Cadavid, quien aseguró que al conjunto bogotano le comunicaron la intención de su rival de presentar una demanda. “Atención… Le acaban de informar a Millonarios que Once Caldas demandará el partido y pedirá los tres puntos”, publicó el comunicador en sus redes sociales.

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Posteriormente, Cadavid explicó que contaba con información de una fuente confiable, aunque todavía esperaba una segunda confirmación sobre la decisión del equipo blanco. La posible demanda cambiaría el panorama de un encuentro que, en principio, ya tenía una nueva fecha definida. Sin embargo, hasta el momento de conocerse esta información, no se había hecho pública una decisión oficial de los organismos disciplinarios sobre el caso.

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ATENCIÓN… Le acaban de informar a Millonarios, que Once Caldas demandará el partido y pedirá los 3 puntos. En desarrollo @lafm — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) October 15, 2026

¿Por qué Once Caldas demandaría a Millonarios?

El partido estaba programado para el martes 13 de octubre, a las 8:30 p. m., en El Campín. No obstante, la Dimayor anunció su cancelación minutos antes del inicio debido al mal estado del terreno de juego y argumentó que buscaba preservar la integridad de los futbolistas.

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La situación generó cuestionamientos sobre la preparación de la cancha, especialmente después de los trabajos realizados para recuperar el césped tras los conciertos de BTS, celebrados a comienzos de octubre. La controversia también puso bajo la lupa a Sencia, empresa encargada de la administración del escenario deportivo, luego de que se hubiera anunciado que la nueva grama estaría en condiciones para albergar el compromiso.

La posible reclamación de Once Caldas abriría una discusión reglamentaria sobre las responsabilidades por la imposibilidad de disputar el encuentro y las consecuencias deportivas que podrían derivarse de esa situación.

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Millonarios y Dimayor se enteraron que Once Caldas demandaría el partido del pasado martes



Averiguando por los lados del blanco no haría falta demandar el partido y los puntos se le debería dar al Once de oficio porque así lo… pic.twitter.com/9KYkfag9cG — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) October 15, 2026

¿Cuándo se jugará Millonarios vs. Once Caldas?

Mientras se conoce si la demanda se presenta formalmente y cuál sería su trámite, la Dimayor ya reprogramó el encuentro para el martes 20 de octubre, a las 8:30 p. m., nuevamente en el estadio El Campín.

La nueva fecha, sin embargo, no elimina la incertidumbre alrededor del partido, pues una eventual reclamación de Once Caldas podría llevar el caso a una instancia disciplinaria.

Por ahora, la solicitud de los tres puntos corresponde a una decisión reportada por la prensa y no a una sanción oficial contra Millonarios. El desenlace dependerá de los pasos que dé el club de Manizales y de la determinación que adopten las autoridades del fútbol colombiano.

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