Empate amargo en Tunja: Junior quedó eliminado y Boyacá Chicó confirmó su descenso

El resultado dejó a ambos clubes con 16 puntos y sin opciones de clasificar a la siguiente fase. Para el conjunto boyacense, el compromiso representó otro capítulo de…

El empate dejó poco para celebrar en Tunja. Boyacá Chicó confirmó su descenso a la segunda división, mientras Junior de Barranquilla se quedó sin posibilidades matemáticas de avanzar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. Los dos equipos igualaron 1-1 en el estadio La Independencia, en un partido aplazado correspondiente a la quinta jornada del campeonato.

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El resultado dejó a ambos clubes con 16 puntos y sin opciones de clasificar a la siguiente fase. Para el conjunto boyacense, el compromiso representó otro capítulo de una temporada que terminó con la confirmación de su pérdida de categoría. Para el equipo barranquillero, el empate significó el final de sus aspiraciones en el torneo, sin posibilidad de meterse entre los clasificados.

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Un partido parejo que se definió en el segundo tiempo

La primera parte transcurrió con un desarrollo equilibrado y la posesión repartida entre los dos equipos. Junior tuvo una de sus primeras aproximaciones con Guillermo Paiva, quien conectó un cabezazo tras un tiro de esquina desde el costado derecho. Sin embargo, el arquero David Agudelo respondió para evitar la caída de su portería.

Boyacá Chicó también encontró espacios para acercarse al gol. La oportunidad más clara de los locales llegó con un remate de Santiago Mera que obligó a intervenir a Mauro Silveira. El guardameta de Junior voló para desviar el balón y mantener el marcador sin goles antes del descanso.

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La igualdad se rompió al minuto 61, cuando el conjunto boyacense sacó provecho de una acción de pelota quieta. Cristian Blanco ejecutó un tiro de esquina con un centro preciso y Jhonier Alomía se impuso por arriba a su marcador para conectar un cabezazo que venció a Silveira y puso en ventaja a los locales.

Con el resultado a su favor, Boyacá Chicó quedó cerca de conseguir una victoria, pero Junior encontró la manera de evitar la derrota en los minutos finales.

Jesús Rivas rescató el empate para Junior

Cuando faltaban seis minutos para el final del compromiso, el equipo barranquillero consiguió la igualdad. La jugada comenzó con una acción individual de Kevin Pérez, quien intentó enviar un centro que no encontró inicialmente el destino esperado. El balón le volvió a quedar y el atacante decidió jugar hacia atrás.

Allí apareció Jesús Rivas, quien recibió el pase y remató desde el borde del área para vencer a Agudelo. El gol estableció el 1-1 definitivo y evitó que Boyacá Chicó se quedara con los tres puntos en su estadio.

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Sin embargo, la anotación no cambió el panorama de ninguno de los dos equipos en la clasificación. El empate los dejó con 16 unidades y confirmó que ambos estaban fuera de la pelea por un lugar en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Dos equipos sin opciones en la Liga BetPlay

El resultado tuvo consecuencias definitivas para los protagonistas. Junior quedó eliminado de la lucha por los cuadrangulares, tras no conseguir los puntos necesarios para conservar posibilidades matemáticas de clasificación.

Boyacá Chicó, por su parte, afrontó el partido con el descenso a la segunda división confirmado para la próxima temporada. Así, el 1-1 en Tunja terminó siendo un resultado que no resolvió las necesidades de ninguno de los dos clubes: los barranquilleros se despidieron de sus aspiraciones en el campeonato y los boyacenses quedaron marcados por la pérdida de categoría.

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