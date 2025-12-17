“Estoy cansado”: Teófilo Gutiérrez preocupó a los hinchas de Junior en plena celebración

Teófilo Gutiérrez, el emblema de la estrella 11 del Junior de Barranquilla, en la celebración del título. Foto: EFE - Agencia Unido360

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón de la Liga BetPlay, luego de una final que se resolvió con una diferencia abismal en el marcador global contra Deportes Tolima. El Tiburón construyó el título desde el primer partido, cuando en el estadio Metropolitano impuso condiciones y se llevó una ventaja de 3-0 que dejó la serie prácticamente sentenciada desde la ida.

En el duelo de vuelta, Tolima intentó reaccionar y buscar una remontada temprana, pero se encontró con un Junior ordenado, sólido y consciente de la ventaja obtenida en casa. El equipo barranquillero supo resistir la presión inicial y volvió a golpear en el momento justo, ampliando la diferencia y confirmando que la final había quedado definida desde el viernes en Barranquilla.

El título también deja nombres propios. José Enamorado fue decisivo a lo largo de la serie, con goles y desequilibrio que marcaron la diferencia, mientras que Teófilo Gutiérrez, en el tramo final de su carrera, volvió a ser protagonista en el equipo de sus amores. Juntos, fueron tal vez dos de las grandes figuras de un Junior que celebró una estrella incuestionable.

Las palabras del líder del grupo: Teo, “el perfume”

Teófilo Gutiérrez, en medio de las celebraciones, no ocultó su satisfacción tras el título y destacó el esfuerzo colectivo que llevó a Junior a la consagración. “Estoy feliz, es una presión enorme porque hay que ganar siempre. Nos entregamos al máximo todos, el plantel y el técnico. Barranquilla está feliz. Somos justos campeones del título de principio a fin”, dijo el delantero en medio de la euforia.

Consultado sobre si en algún momento dudó en regresar al club, Teo dejó claro que la exigencia nunca fue un problema. “Estoy acostumbrado a la presión, trabajo eso siempre, el grupo se entregó mucho, fuimos líderes siempre y Tolima se comportó a la altura en la final”, señaló, valorando también el nivel del rival en la serie decisiva.

Por último, el atacante resaltó el momento del campeonato colombiano y evitó profundizar sobre su futuro inmediato. “Hay que amar la Liga, hay varios jugadores jóvenes y siempre es importante ganar y sumar, y desde que llegó el técnico siempre le dije que íbamos a ser campeones”, concluyó, dejando en el aire su continuidad, pero reafirmando su compromiso con el proceso que llevó a Junior al título.

¿Teófilo Gutiérrez se retira?

En medio de la celebración, Teófilo Gutiérrez también reveló cómo vivió las horas previas a la final y el rol que asumió dentro del grupo. Con su estilo frontal, contó que estuvo pendiente del descanso y la concentración de sus compañeros durante la noche anterior al partido. “Le toqué la puerta a todos a las 4 AM. El que abriera lo puteaba porque tenían que estar dormidos”, relató, reflejando el nivel de exigencia interna y el compromiso del plantel con la definición del título.

Sin embargo, no todo fue euforia. Teo dejó una frase que encendió las alarmas entre los hinchas al ser consultado por su futuro. “¿Mi futuro? Estoy cansado, tengo que pensar”, dijo, sin dar mayores detalles, dejando abierta la posibilidad de un retiro o, al menos, de una pausa para evaluar el siguiente paso de una carrera marcada por títulos, liderazgo y una relación especial con Junior de Barranquilla.

