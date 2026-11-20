El entrenador uruguayo, nacido en Montevideo el 2 de agosto de 1981, llegó a la capital del Atlántico para comenzar una nueva etapa en su carrera y asumir uno de los desafíos más importantes del próximo año para el conjunto rojiblanco.

Jorge Bava aterrizó este jueves en Barranquilla y fue confirmado oficialmente como nuevo director técnico del Junior de Barranquilla , después de que la institución diera por terminada la corta etapa de Sebastián Viera en el banquillo.

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A su llegada al aeropuerto Ernesto Cortissoz, Bava tuvo un breve encuentro con los medios de comunicación. Aunque evitó profundizar sobre sus planes deportivos, se mostró agradecido por el recibimiento y dejó claro que sus primeras actividades estarían enfocadas en reunirse con los directivos del club.

“Muchas gracias por el recibimiento, muy contento. Mañana vamos a indagar más en detalles. Primero lo primero, juntarme con la directiva. Agradecerles por la bienvenida. Vamos a trabajar”, fueron sus primeras palabras en territorio barranquillero.

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La trayectoria de Jorge Bava, nuevo entrenador de Junior

A través de un comunicado, Junior hizo oficial la contratación del uruguayo y destacó su recorrido por diferentes equipos de Sudamérica y el fútbol internacional.

“Bava cuenta con experiencia en el fútbol sudamericano e internacional, tras dirigir a Liverpool de Uruguay, Club León de México, Independiente Santa Fe de Colombia, Cerro Porteño de Paraguay y Nacional de Uruguay”, señaló la institución en su anuncio.

Este video es para guardar por siempre.



La secuencia que muestra a Hugo Rodallega llorando porque le tocaba salir por lesión en la final del fútbol colombiano.



El cambio se retrasa y termina anotando el gol del título de Santa Fe. LOCURA TOTAL.



pic.twitter.com/fapNm8jsCI — Juez Central (@Juezcentral) June 30, 2025

El técnico tendrá su segunda experiencia en el fútbol colombiano, luego de su paso por Independiente Santa Fe durante 2025. Con el equipo bogotano consiguió uno de los logros más importantes de su carrera: el título del primer semestre de ese año, tras superar al Independiente Medellín en la final.

Posteriormente, continuó su recorrido en Cerro Porteño de Paraguay y llegó a Nacional de Uruguay, club al que dirigió entre marzo y agosto de 2026. Durante esa etapa estuvo al frente del equipo en 25 compromisos.

Ahora, su siguiente destino será Barranquilla, donde tendrá la responsabilidad de conducir a un Junior que necesita recuperar el protagonismo perdido durante el último semestre.

La Copa Libertadores, el gran reto de Junior para 2027

La llegada de Bava se produce en un momento en el que el conjunto rojiblanco necesita pasar la página de un semestre complicado. Después de conseguir el bicampeonato, Junior no logró mantener el nivel competitivo, tuvo una campaña irregular y quedó eliminado de la posibilidad de disputar los cuadrangulares con varias jornadas de anticipación.

Por eso, la elección del entrenador también representa el primer paso de la institución para reorganizar su proyecto deportivo de cara al próximo año.

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El principal desafío estará en la Copa Libertadores 2027, torneo al que Junior consiguió clasificarse directamente a la fase de grupos. La competencia internacional comenzará en marzo, por lo que el equipo tendrá poco más de dos meses de preparación antes de afrontar el inicio del próximo campeonato y su participación continental.

Bava tendrá así dos objetivos principales: devolverle al equipo la competitividad en el fútbol colombiano y construir un plantel capaz de responder en el escenario internacional. La expectativa en Barranquilla estará puesta en que el nuevo entrenador consiga recuperar la mejor versión de Junior y lo convierta nuevamente en protagonista.

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