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Junior vs. Millonarios: hora y dónde ver en vivo la segunda fecha de la Liga Betplay 2026-II

Apenas la segunda jornada del segundo semestre y ya hay un duelo de necesitados en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
31 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
Partido entre Millonarios y Junior en el Estadio El Campín de Bogotá.
Partido entre Millonarios y Junior en el Estadio El Campín de Bogotá.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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Después de iniciar la Liga Betplay 2026-II con una derrota 2-1 de visitante frente a Deportes Tolima y su eliminación en la Copa frente a Barranquilla FC de segunda división, Atlético Junior necesita los tres puntos en su partido contra Millonarios. El bicampeón de Colombia busca el triunfo de local.

Del otro lado, el conjunto Embajador se hunde en una crisis desde el segundo semestre de 2025, de la cual solo podrá asomar la cabeza con un triunfo. Uno en condición de forastero y frente al vigente campeón del fútbol colombiano. Tres puntos que le devuelvan la alegría y la esperanza a su hinchada en el país.

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El flojo arranque de Junior de Barranquilla

A pesar de venir de ganar el título de la Liga Betplay hace menos de dos meses frente a Atlético Nacional y en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el equipo dirigido por Alfredo Arias no comenzó bien su segundo semestre.

La derrota frente a Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro en medio del comienzo del campeonato era predecible. No obstante, la eliminación en la Copa Colombia contra Barranquilla FC fue una amarga sorpresa en Junior.

El partido de ida terminó 2-2 y el de vuelta 3-3 en una serie global que finalizó 5-5. Por eso se hicieron necesarios los lanzamientos desde el punto penal en los que el club de segunda división se impuso por marcador de 5-3.

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No termina la crisis en Millonarios

Es poca la paciencia que les queda a los hinchas de Millonarios. A pesar de los refuerzos, de la pretemporada con toda la plantilla y a tiempo completo que tuvo Fabián Bustos, el equipo no mostró mejoría con Atlético Bucaramanga.

La derrota en Bogotá y sobre la hora reafirmó el malestar que sienten los fanáticos albiazules desde la Liga Betplay 2025-II. Y como lo dicen cada tanto los jugadores en rueda de prensa, el único alivio posible es un triunfo.

Uno al que apunta Millos en esta segunda fecha frente a Junior de Barranquilla, actual campeón del torneo doméstico y en su casa. Dos aspectos que dificultan más la difícil tarea de salir del bache y mostrar un mejor fútbol.

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Junior vs. Millonarios: hora y dónde ver en vivo

  • Fecha: sábado 1 de agosto de 2026
  • Lugar: estadio Romelio Martínez en Barranquilla
  • Hora: 8:15 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol y Win Sports Online

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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