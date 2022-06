Liga BetPlay: Júnior cayó en su visita a Bucaramanga

Dayro Moreno, que anotó uno de los goles de la noche, en un remate bloqueado por la defensa de Júnior. Foto: Dimayor

Se reanudó el fútbol colombiano. Júnior, que venía de empatar con Nacional en la primera fecha del cuadrangular A, visitaba a Bucaramanga, que necesitaba ganar luego de caer por la mínima diferencia contra Millonarios en El Campín.

Un partido en el que hubo actitud y propuesta, pero faltó la estocada final en Júnior. Y como dice el dicho, el que no los hace, los ve hacer. Y así pasó en los 90 minutos, pues los goles de Bucaramanga llegaron en momentos en los que el conjunto visitante estaba buscando anotar.

Júnior le apostó a la posición en campo contrario en la primera parte, y por momentos provocó susto en el arco rival, pero cuando parecía que estaba pasando su mejor momento del partido y que el gol estaba cerca, el cuadro leopardo dio el primer golpe.

Al minuto 36 apareció la ley del ex. Júnior dio ventajas y Bucaramanga aprovechó el espacio que le dio el conjunto tiburón. Dayro Moreno, que pasó por el cuadro barranquillero, recibió un pase por el costado derecho y con un remate fuerte y arriba, logró abrir el marcador en el estadio Alfonso López.

Los locales se fueron con ventaja al descanso. La segunda parte tuvo un libreto similar al primero. Júnior ahora no solo proponía juego ofensivo por ser esa su apuesta, sino también por la necesidad de igualar el marcador lo más pronto posible y así remontar el resultado.

Sin embargo, nuevamente Bucaramanga golpeó y subió su moral. En un cobro de pelota quieta al minuto 52, Carlos Henao, central leopardo, logró conectar de cabeza y aumentó el marcador en casa.

Bucaramanga se acomodó mejor en la cancha, y aunque Júnior parecía liderar la posesión de la pelota, esa misma resultaba insulsa, pues los riesgos en el arco defendido por Juan Camilo Chaverra fueron mínimos. El leopardo supo así manejar los tiempos del partido.

No hubo más goles. El tiburón intentó descontar, pero los delanteros no tuvieron su mejor noche y la precisión para definir no fue la mejor. Gran victoria para Bucaramanga, que revive en el grupo A, mientras que Júnior parece quedarse como colero.

Con este resultado, Bucaramanga quedó con tres unidades y Júnior se queda con una. En la próxima jornada, el cuadro leopardo visitará a Nacional, mientras que el tiburón recibirá a Millonarios en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

