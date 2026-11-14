Sebastián Viera termina su ciclo como DT de Junior: así lo anunció el Tiburón

Junior de Barranquilla anunció este sábado 14 de noviembre la salida de Sebastián Viera como director técnico del equipo profesional. A través de un comunicado oficial, el conjunto rojiblanco confirmó que el vínculo contractual con el entrenador uruguayo y los integrantes de su cuerpo técnico llegó a su fin. La decisión pone punto final a una etapa que comenzó hace poco más de dos meses y que estuvo marcada por los malos resultados deportivos y la eliminación del equipo de la Liga BetPlay.

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Viera había asumido la dirección técnica de Junior el pasado 1.º de septiembre, después de la salida de Alfredo Arias. Su nombramiento despertó expectativas entre los aficionados, pues se trataba del regreso de uno de los máximos ídolos de la institución. Durante su trayectoria como futbolista, el exportero disputó 638 partidos con el club, conquistó siete títulos y se convirtió en uno de sus principales referentes. Su regreso, esta vez desde el banquillo, representaba una oportunidad para reconstruir un equipo que atravesaba una profunda crisis deportiva.

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Sin embargo, los resultados no acompañaron el proyecto del entrenador uruguayo. Junior, que venía de conquistar dos títulos consecutivos del fútbol colombiano, no consiguió recuperar el nivel competitivo que había mostrado en los campeonatos anteriores. Aunque el conjunto barranquillero logró algunos triunfos durante su etapa, no pudo revertir el mal comienzo del semestre y terminó eliminado de la Liga BetPlay antes de disputar los cuadrangulares semifinales. El equipo cerró su participación con dos victorias consecutivas, pero estas no fueron suficientes para salvar una campaña que estuvo lejos de las expectativas.

La decisión resulta especialmente significativa porque, apenas un día antes del anuncio, el cuerpo técnico había manifestado públicamente su intención de continuar al frente del equipo durante 2027. Mario Viera, asistente del entrenador, aseguró que mantenían las ganas y las capacidades para seguir trabajando, aunque reconoció que la última palabra correspondía a las directivas. Finalmente, Junior optó por terminar el vínculo contractual. En su comunicado, la institución agradeció a Sebastián Viera y a su grupo de trabajo por el compromiso, la disposición y la dedicación demostrados durante su permanencia en el club.

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Con esta determinación, Junior deberá buscar un nuevo entrenador para afrontar la temporada 2027, en la que tendrá como uno de sus principales desafíos su participación en la Copa Libertadores. La institución no anunció quién reemplazará a Viera ni explicó los motivos específicos de su salida. Por ahora, el comunicado cierra una etapa breve en la que uno de los futbolistas más importantes de la historia del club intentó trasladar al banquillo el protagonismo que había alcanzado como arquero, pero no consiguió los resultados necesarios para garantizar su continuidad.

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