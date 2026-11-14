Por falta de pagos, plantilla de Pereira cesa actividades: no jugarían contra América

La decisión fue respaldada por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que denunció reiterados incumplimientos de las obligaciones laborales por parte de las directivas del club. El encuentro está programado en Yopal y, si…

La crisis económica y administrativa del Deportivo Pereira llegó a un nuevo punto crítico este sábado. Los futbolistas del plantel profesional anunciaron un cese de actividades y comunicaron que no disputarán el partido frente al América de Cali, correspondiente a la fecha 19 de la Liga BetPlay.

La decisión fue respaldada por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que denunció reiterados incumplimientos de las obligaciones laborales por parte de las directivas del club. El encuentro está programado en Yopal y, si el Pereira no presenta un equipo, se expone a perder por incomparecencia.

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🚨 CESE DE ACTIVIDADES – DEPORTIVO PEREIRA



Los futbolistas profesionales del @DeporPereiraFC han decidido iniciar un cese de actividades a partir de hoy, ante los reiterados incumplimientos de sus obligaciones laborales.



En consecuencia, el plantel profesional no disputará el… — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) November 14, 2026

El conflicto no es nuevo. Desde hace varios meses, los jugadores vienen denunciando retrasos en sus salarios y dificultades económicas que también afectan a otros trabajadores de la institución. El pasado 30 de octubre, el plantel publicó un comunicado en el que aseguró que se le adeudaban dos meses de salario, mientras que el personal administrativo y los integrantes del cuerpo de apoyo acumulaban tres meses sin recibir sus pagos. Pese a estas dificultades, los futbolistas habían continuado compitiendo, aunque advirtieron que necesitaban soluciones concretas para garantizar sus derechos laborales.

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La situación se agravó por los problemas financieros que atraviesa el club, que desde enero de 2026 está vinculado a un proceso de reorganización empresarial. En agosto, Acolfutpro solicitó ante la Superintendencia de Sociedades la liquidación judicial de la institución por sus incumplimientos salariales. Para la asociación, las obligaciones laborales deben pagarse oportunamente incluso cuando una empresa atraviesa un proceso de insolvencia. El sindicato sostiene que el cese de actividades es una medida legítima de los trabajadores frente al incumplimiento reiterado de sus contratos y que está respaldada por la legislación laboral colombiana.

En medio de esta crisis, el Deportivo Pereira informó el viernes 13 de noviembre que esperaba recibir recursos del grupo empresarial Empresarios Full CCI Dubái Colombia S.A.S., con el que suscribió un contrato de cesión de derechos patrimoniales para asumir el manejo de la institución. Según el comunicado del club, el primer desembolso está previsto para el próximo martes 17 de noviembre y permitirá comenzar a pagar los salarios pendientes de sus trabajadores. Sin embargo, la promesa de recibir ese dinero todavía no se ha traducido en el cumplimiento de las obligaciones económicas, razón por la que los jugadores decidieron suspender sus actividades.

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La determinación también representa un problema para la Dimayor, debido a las consecuencias deportivas que podría tener la ausencia del Pereira frente al América de Cali. Según Caracol Radio, el club tampoco contaría con los recursos necesarios para trasladar a su equipo sub-20 y reemplazar al plantel profesional, por lo que se expone a perder el compromiso por W. Acolfutpro insistió en que su respaldo a los futbolistas busca garantizar el respeto de sus derechos laborales y el pago de las deudas acumuladas. Más allá de las consecuencias deportivas, el caso vuelve a poner sobre la mesa las dificultades financieras del fútbol colombiano y las garantías laborales de quienes trabajan en sus instituciones.

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