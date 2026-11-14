"Me encantaría haber jugado mejor": Néstor Lorenzo, sobre el triunfo de Colombia

Néstor Lorenzo hizo un balance del triunfo de Colombia por 1-0 contra Chile, el viernes, en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Aunque la selección nacional consiguió la victoria en su regreso a casa, el entrenador argentino reconoció que el equipo estuvo lejos de mostrar su mejor versión. Las imprecisiones, la falta de control del balón y las dificultades para generar oportunidades claras fueron algunos de los aspectos que señaló el técnico, quien también destacó el carácter de sus jugadores y la oportunidad que tuvieron varios jóvenes de…

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Néstor Lorenzo hizo un balance del triunfo de Colombia por 1-0 contra Chile, el viernes, en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Aunque la selección nacional consiguió la victoria en su regreso a casa, el entrenador argentino reconoció que el equipo estuvo lejos de mostrar su mejor versión. Las imprecisiones, la falta de control del balón y las dificultades para generar oportunidades claras fueron algunos de los aspectos que señaló el técnico, quien también destacó el carácter de sus jugadores y la oportunidad que tuvieron varios jóvenes de sumar experiencia internacional.

“Se dio un partido casi como de Eliminatorias, en cuanto a la intensidad y a la disputa, los duelos que se generaron dentro del campo. Por supuesto que a todos nos gusta ganar, pero hubo muchas imprecisiones”, aseguró Lorenzo.

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El entrenador consideró que la exigencia del compromiso fue importante para evaluar a sus futbolistas, especialmente por la presión que ejerció Chile durante varios momentos del encuentro. “Se peleó, se defendió bien y creo que es un buen triunfo”, agregó.

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Uno de los asuntos que más llamó la atención fue la falta de precisión de Colombia, que tuvo dificultades para construir jugadas ofensivas y mantener la posesión. Sin embargo, Lorenzo descartó que se trate de un problema preocupante. “La falta de precisión no me preocupa, son jugadores de talento, de buen pie. Un poquito sincronizar algunos movimientos para lograr un funcionamiento más preciso, más contundente, es nuestra meta trabajar en eso”, explicó el seleccionador.

Más allá del resultado, el compromiso sirvió para observar a varios futbolistas jóvenes que buscan consolidarse en el equipo nacional. Lorenzo destacó especialmente las actuaciones de Matías Orozco, Juan Manuel Rengifo y Óscar Perea, quienes enfrentaron un escenario de alta exigencia. Para el entrenador, los errores cometidos durante el encuentro forman parte del proceso de formación de una nueva generación que necesitará acumular minutos y experiencias para alcanzar su mejor nivel.

“Es el precio que hay que pagar, yo estoy feliz de ver a Orozco, de ver a Rengifo, a Perea, chicos que tienen mucho futuro, pero que tienen que pagar este precio del debut, de los nervios”, manifestó. Lorenzo también señaló que jugar ante el público colombiano representa una presión adicional para los futbolistas menos experimentados. En ese sentido, consideró que el encuentro contra Chile fue una prueba adecuada para conocer cómo responden sus jugadores ante situaciones de dificultad.

Néstor Lorenzo valoró el acompañamiento en Cali

El técnico reconoció, además, el trabajo realizado por el conjunto chileno, que consiguió complicar el funcionamiento de Colombia. “El marco también fue un marco que le genera más presión al local que al visitante. Un equipo visitante que está bien trabajado, que nos presionó bien, que tiró centros muy peligrosos. Me gustó la prueba, si había que ver una prueba para estos chicos para que comenzaran, esta fue ideal”, afirmó.

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Sobre el momento que atraviesa la selección nacional, Lorenzo sostuvo que el proceso de renovación debe desarrollarse gradualmente y con el acompañamiento de los jugadores experimentados. En particular, mencionó la importancia de futbolistas como Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma y Camilo Vargas, quienes, según su análisis, cumplieron una labor fundamental durante el compromiso. “La adaptación de los jóvenes tiene que darse de manera progresiva, gradual y tiene que darse por los Dávinson, por los Lerma, por los Camilo, que hoy hicieron un gran partido”, señaló.

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Aunque evitó establecer comparaciones entre los futbolistas jóvenes, Lorenzo terminó por destacar a Matías Orozco por su personalidad dentro del terreno de juego. Más que sus condiciones técnicas, valoró la disposición del jugador para asumir responsabilidades incluso después de equivocarse. “Voy a nombrar al más chiquito, que va y se hace cargo, que si se equivoca va y la pide otra vez, y la pide otra vez, Matías Orozco. Eso es lo que quiero de él”, afirmó el entrenador, quien aprovechó la respuesta para compartir una experiencia personal.

Finalmente, Lorenzo insistió en que la victoria contra Chile debe entenderse como un paso dentro de un proceso que todavía tiene aspectos por mejorar. Reconoció que le habría gustado conseguir el triunfo con un funcionamiento más convincente, pero confía en que la experiencia permitirá corregir las dificultades observadas en Cali. “Me encantaría haber jugado mucho mejor, sé que más adelante estos chicos van a estar menos imprecisos en las mismas situaciones, porque así se gana la experiencia”, concluyó. Su mensaje para Óscar Perea y Yaser Asprilla resumió la idea que pretende transmitir al grupo: “Entren, jueguen, no se tiren abajo por un error”.

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