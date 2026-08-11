Gobierno anuncia crédito de USD 450 millones y otras medidas económicas tras la emergencia

“No subiremos impuestos”, afirmó Gómez. Foto: Archivo particular (resolución de la imagen escalada con herramientas de IA)

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Mientras continúan las labores de rescate y la evaluación de los daños causados por el terremoto que sacudió al occidente del país, el Gobierno anunció las primeras medidas económicas para atender la emergencia.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró ante el Congreso de la República que, pese a la situación fiscal que encontró el nuevo Gobierno, el Estado dispondrá de recursos para atender a las personas afectadas por el sismo.

“Quiero anunciar que el Ministerio de Hacienda, no obstante las gravísimas situaciones fiscales que heredamos, (...) atenderemos a las víctimas del terremoto”, dijo Gómez.

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La emergencia deja 189 personas fallecidas y 1.595 heridas. Las mayores afectaciones se concentran en Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia, con daños en viviendas, edificaciones, vías, aeropuertos y sistemas de transporte.

Estas son las medidas anunciadas por el Gobierno:

1. Crédito de hasta USD 450 millones

Una de las principales medidas será activar un crédito de hasta USD 450 millones con el Banco Mundial, bajo el marco de la emergencia económica.

Según Gómez, si la declaratoria de emergencia se produce este miércoles, el Gobierno espera disponer de esos recursos antes de terminar esta semana.

El ministro no detalló todavía cómo se distribuirá el crédito ni cuánto de ese monto se destinará a cada uno de los sectores afectados.

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2. Todo el presupuesto disponible para atender el desastre

Gómez también anunció que el Gobierno pondrá a disposición la totalidad del Presupuesto General de la Nación para la gestión del riesgo y la atención de desastres.

La medida estará acompañada de una priorización de partidas presupuestales para canalizar recursos hacia las necesidades que deje el terremoto.

“Priorizar partidas presupuestales que nos permitan canalizar estos recursos a la atención de desastres”, señaló el ministro.

En este punto, Gómez puso el foco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que deberá recibir y ejecutar buena parte de los recursos destinados a la emergencia.

El ministro expresó preocupación por el manejo de esos recursos debido a los antecedentes de la entidad. “Nuestra única preocupación es que estos recursos lleguen a la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”, dijo. “Lamentablemente, el récord de esta institución no solo no es bueno, es aterrador. Esperamos que esa institución no le falle al país”, agregó.

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3. Se aplaza por un mes el pago de renta

El Gobierno también anunció una medida para los contribuyentes. El pago de renta que comenzaba este miércoles será aplazado durante un mes. “Vamos a dar un plazo adicional y si es necesario más, lo haremos”, afirmó Gómez.

El anuncio implica que quienes tengan obligaciones de renta cuyo vencimiento esté previsto en este periodo tendrán un plazo adicional para cumplir con el pago. El ministro no entregó en su intervención más detalles sobre el alcance operativo de la medida.

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4. No habrá aumento de impuestos

Gómez descartó, además, que el Gobierno vaya a recurrir a un incremento de impuestos para financiar la respuesta a la emergencia.

“No subiremos impuestos”, afirmó.

El ministro sostuvo que el presupuesto actual, que heredó del gobierno Petro, tiene espacio para realizar ahorros y redirigir recursos hacia las necesidades generadas por el terremoto.

“Creemos que este presupuesto está lleno de burocracia. Permite hacer ahorros para atender la situación de emergencia”, dijo.

La emergencia ya dejó afectaciones en corredores como Buga-Buenaventura y Armenia-Pereira-Manizales, además de daños en aeropuertos, sistemas de transporte y otras infraestructuras.

En Chocó, donde estuvo el epicentro, todavía existen zonas con dificultades de comunicación y un balance de infraestructura que continúa en construcción.

Por eso, además de la atención inmediata de las víctimas, uno de los retos será determinar cuánto costará recuperar viviendas, infraestructura pública, carreteras, aeropuertos y servicios afectados por el sismo. El Gobierno anunció la primera bolsa de recursos para responder a esa etapa, aunque todavía no existe un cálculo oficial del costo total de la emergencia.

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