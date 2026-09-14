Inicialmente, solo se conocen los días y horas de los duelos de ida de las semifinales que enfrentan a Atlético Nacional contra Deportivo Cali e Independiente Santa Fe contra Millonarios. Los cuatro clubes tradicionales del fútbol masculino…

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) dio a conocer oficialmente la fecha y los horarios de las semifinales de ida de la Liga Betplay femenina 2026. El órgano rector del FPC publicó un comunicado en X (antes Twitter) con la programación e información del rentado local confirmadas.

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Liga Betplay femenina 2026 ya tiene definidas la hora y fecha de las semifinales

Inicialmente, solo se conocen los días y horas de los duelos de ida de las semifinales que enfrentan a Atlético Nacional contra Deportivo Cali e Independiente Santa Fe contra Millonarios. Los cuatro clubes tradicionales del fútbol masculino que quieren engrandecer su historia en la rama femenina.

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✈️ Siguiente parada: semifinales



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Nacional vs. Cali, primera semifinal de la Liga Betplay femenina

Atlético Nacional comenzará a buscar la clasificación a su segunda final de la liga femenina en condición de local. Lo hará frente a Deportivo Cali, una institución más que acostumbrada a esta clase de instancias. Las azucareras ostentan tres títulos; además, actualmente son bicampeonas del certamen.

Por su parte, el club Verdolaga no pisa una final en esta rama desde la segunda edición en 2018. En aquella ocasión, Nacional eliminó a Santa Fe en un doble enfrentamiento que terminó 4-3 en el global a favor del equipo paisa. Ya en la final, Atlético Nacional cayó por penales contra Atlético Huila.

Fecha : miércoles 16 de septiembre de 2026

: miércoles 16 de septiembre de 2026 Lugar : estadio Atanasio Girardot de Medellín

: estadio Atanasio Girardot de Medellín Hora : 6:00 p. m.

: 6:00 p. m. Canal: Win Sports

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Santa Fe vs. Millonarios, segunda semifinal de la Liga Betplay femenina

Independiente Santa Fe ha jugado el 66% de las finales de la liga femenina. Las Leonas fueron las primeras campeonas; son las más ganadoras del torneo, junto a Cali, con tres entorchados, y han disputado las últimas dos finales. Sin duda son un rival de grueso calibre para este entusiasta Millonarios.

Por su parte, las dirigidas por Angie Vega quieren romper la barrera de las semifinales y clasificar al club albiazul a su primera final en la rama femenina. No obstante, ellas mismas reconocen que ese no es su objetivo final este semestre. El equipo embajador está convencido de que puede ganar el título.

Fecha : jueves 17 de septiembre de 2026

: jueves 17 de septiembre de 2026 Lugar : estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Hora : 7:00 p. m.

: 7:00 p. m. Canal: Win Sports

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La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 se permite informar la programación de las Semifinales Ida de la #LigaFemeninaBetPlayDIMAYOR 2026



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¿Cuándo será la vuelta de la Liga Betplay femenina?

Los partidos de vuelta de las semifinales aún no están definidos. Habitualmente la Dimayor espera el cierre de la jornada para programar los siguientes partidos de la liga femenina. Una competencia que, aunque tiene falencias, se ha consolidado como un espectáculo de interés público y comercial.

Habrá que esperar si la jerarquía colectiva e histórica de Deportivo Cali e Independiente Santa Fe se impone, o si Atlético Nacional y Millonarios pueden dar las sorpresas. A pesar de ser los dos nombres más pesados en la rama masculina, aún no logran trasladar esa grandeza a la Liga femenina.

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