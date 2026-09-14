Santa Fe vs. Vasco da Gama: hora y dónde ver en vivo los cuartos de la Sudamericana 2026

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Independiente Santa Fe empató sin goles con Vasco da Gama en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El resultado le dejó un sinsabor al equipo colombiano, pues estuvo realmente cerca de ganar el partido e irse en ventaja.
Sin embargo, el conjunto brasileño resistió como pudo y se llevó una valiosa igualdad que lo deja de cara a la clasificación en su casa. Ahora el reto de la escuadra santafereña será aguantar las arremetidas de Carlos Andrés Gómez y compañía para llegar a los penales o ganarlo épicamente en los 90.
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¿Cómo llega Santa Fe a este partido?
Luego de su enfrentamiento por la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama en el estadio El Campín de Bogotá, Independiente Santa Fe consiguió una importante victoria 1-0 como local frente a Deportes Tolima. El triunfo le permitió entrar al grupo de los ocho de la Liga Betplay 2026-II en la séptima posición.
Este fue apenas su tercer partido ganado en el rentado local, que ha pasado a un segundo plano por su participación internacional. Sin embargo, los resultados del León en la liga tampoco son negativos, pues tan solo cuenta con una derrota en ocho encuentros. Eso sí, empató cuatro veces.
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¿Cómo llega Vasco a su partido con Santa Fe?
El panorama de Vasco da Gama en el Brasileirão es considerablemente peor que el de Santa Fe. Actualmente el club de Río ocupa la décimoséptima posición con apenas 28 puntos de 78 posibles. De terminar el campeonato en esta posición o más abajo, estará condenado al descenso a la Serie B.
Por eso su victoria como visitante 2-1 frente a Gremio en Porto Alegre fue tan importante. No solo da un golpe en la mesa ganándole a uno de los equipos grandes de Brasil, sino que también es un envión anímico para seguir en carrera en la Copa Sudamericana. No obstante, primero tendrá que vencer al León.
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Historial entre Santa Fe y Vasco da Gama
Colombianos y brasileños ya tienen un enfrentamiento de eliminación directa por torneos internacionales. Corresponde a una de las semifinales de la Copa CONMEBOL de 1996, hace exactamente 30 años. En ese entonces, la llave comenzó en territorio carioca con un triunfo 2-1 de Vasco da Gama.
En la vuelta, en Bogotá, el club Cardenal se impuso por la mínima diferencia, empatando el global 2-2. El finalista se tuvo que definir a través de los lanzamientos desde el punto penal en los que avanzó Santa Fe. No obstante, el club colombiano perdió la serie por el título contra Lanús de Argentina.
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Vasco da Gama vs. Santa Fe: hora y dónde ver en vivo
- Fecha: martes 15 de septiembre de 2026
- Lugar: estadio São Januário de Río de Janeiro, Brasil
- Hora: 5:00 p. m. (hora de Colombia)
- Canal: ESPN y Disney+ Premium
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