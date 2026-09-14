Sin embargo, el conjunto brasileño resistió como pudo y se llevó una valiosa igualdad que lo deja de cara a la clasificación en su casa. Ahora el reto de la escuadra santafereña será aguantar las arremetidas de Carlos Andrés Gómez y compañía para…

Independiente Santa Fe empató sin goles con Vasco da Gama en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El resultado le dejó un sinsabor al equipo colombiano, pues estuvo realmente cerca de ganar el partido e irse en ventaja.

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Santa Fe vs. Vasco da Gama: hora y dónde ver en vivo los cuartos de la Sudamericana 2026

Sin embargo, el conjunto brasileño resistió como pudo y se llevó una valiosa igualdad que lo deja de cara a la clasificación en su casa. Ahora el reto de la escuadra santafereña será aguantar las arremetidas de Carlos Andrés Gómez y compañía para llegar a los penales o ganarlo épicamente en los 90.

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Estos son los convocados del León 🦁 para enfrentar a Vasco Da Gama por los cuartos – vuelta de la Sudamericana 🏆#VamosSantaFe pic.twitter.com/M0OADfsxIj — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 14, 2026

¿Cómo llega Santa Fe a este partido?

Luego de su enfrentamiento por la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama en el estadio El Campín de Bogotá, Independiente Santa Fe consiguió una importante victoria 1-0 como local frente a Deportes Tolima. El triunfo le permitió entrar al grupo de los ocho de la Liga Betplay 2026-II en la séptima posición.

Este fue apenas su tercer partido ganado en el rentado local, que ha pasado a un segundo plano por su participación internacional. Sin embargo, los resultados del León en la liga tampoco son negativos, pues tan solo cuenta con una derrota en ocho encuentros. Eso sí, empató cuatro veces.

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⏱️ 90+’ ¡Termina el partido en El Campín 🏟️! El León se queda con los 3 puntos de la Fecha 10 ⚽️



Santa Fe 🇮🇩 1-0 Dep. Tolima pic.twitter.com/pDFjkbQUCp — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 12, 2026

¿Cómo llega Vasco a su partido con Santa Fe?

El panorama de Vasco da Gama en el Brasileirão es considerablemente peor que el de Santa Fe. Actualmente el club de Río ocupa la décimoséptima posición con apenas 28 puntos de 78 posibles. De terminar el campeonato en esta posición o más abajo, estará condenado al descenso a la Serie B.

Por eso su victoria como visitante 2-1 frente a Gremio en Porto Alegre fue tan importante. No solo da un golpe en la mesa ganándole a uno de los equipos grandes de Brasil, sino que también es un envión anímico para seguir en carrera en la Copa Sudamericana. No obstante, primero tendrá que vencer al León.

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𝑶 𝑻𝑰𝑴𝑬 𝑫𝑨 𝑽𝑰𝑹𝑨𝑫𝑨! 𝑶 𝑻𝑰𝑴𝑬 𝑫𝑶 𝑨𝑴𝑶𝑹! 💢



VITÓRIA DO VASCO DA GAMA SOBRE O GRÊMIO EM PORTO ALEGRE!



➕3️⃣ PONTOS NO BRASILEIRÃO. VAMOSSSSS! 🚀



📸: Matheus Lima | #VascoDaGama#GRExVAS#Brasileirão2026 pic.twitter.com/OrGATTSow3 — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 12, 2026

Historial entre Santa Fe y Vasco da Gama

Colombianos y brasileños ya tienen un enfrentamiento de eliminación directa por torneos internacionales. Corresponde a una de las semifinales de la Copa CONMEBOL de 1996, hace exactamente 30 años. En ese entonces, la llave comenzó en territorio carioca con un triunfo 2-1 de Vasco da Gama.

En la vuelta, en Bogotá, el club Cardenal se impuso por la mínima diferencia, empatando el global 2-2. El finalista se tuvo que definir a través de los lanzamientos desde el punto penal en los que avanzó Santa Fe. No obstante, el club colombiano perdió la serie por el título contra Lanús de Argentina.

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¡Ya nos vemos, Río 🦁✈️!



La Santa Fe 🇮🇩 rumbo a Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/9iJytYQDT0 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 13, 2026

Vasco da Gama vs. Santa Fe: hora y dónde ver en vivo

Fecha : martes 15 de septiembre de 2026

: martes 15 de septiembre de 2026 Lugar : estadio São Januário de Río de Janeiro, Brasil

: estadio São Januário de Río de Janeiro, Brasil Hora : 5:00 p. m. (hora de Colombia)

: 5:00 p. m. (hora de Colombia) Canal: ESPN y Disney+ Premium

¡Este martes con toda la Santa Fe 🇮🇩 por los cuartos – vuelta de la CONMEBOL Sudamericana 🏆!



Desde las 17:00 (🇨🇴) visitamos a Vasco Da Gama en Río de Janeiro 🇧🇷



¡Garra y mucho corazón ☝🏻❤️! pic.twitter.com/4tRJQaO3jw — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 13, 2026

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