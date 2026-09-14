Además, la imposibilidad de usar su número 10 habitual lo llevó a cambiar su dorsal en la camiseta. James estuvo acompañado en su acto de presentación en el estadio Atanasio Girardot de Medellín por sus dos hijos, Salomé y Samuel, y su amigo, excompañero de equipo e…

James Rodríguez fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Atlético Nacional. El cucuteño de 35 años usará el dorsal ’23’ en honor a los basquetbolistas Michael Jordan y LeBron James. El colombiano siempre ha demostrado su gusto por el mejor baloncesto del mundo: la NBA.

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James Rodríguez ya viste de verde: así fue la presentación del ’23’ con Atlético Nacional

Además, la imposibilidad de usar su número 10 habitual lo llevó a cambiar su dorsal en la camiseta. James estuvo acompañado en su acto de presentación en el estadio Atanasio Girardot de Medellín por sus dos hijos, Salomé y Samuel, y su amigo, excompañero de equipo e ídolo de Nacional, David Ospina.

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James Rodríguez: «vengo a ganar muchos títulos aquí»

El goleador de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 dejó claro que una de sus motivaciones para volver a Colombia de la mano del club Verdolga fue su deseo de seguir acumulando trofeos en su palmarés. Incluso declaró que su sueño es ganarlo todo con Nacional, hasta la Copa Libertadores.

«Los sueños son poder ganar todo: copas, ligas, esa Copa que está acá al lado mío. Ya pude ganar Champions League, dos; si gano esta, es otro sueño más. Hay que mirar lo que está mucho más cerca, que es la liga y también la copa (local), así que vamos a ir por absolutamente todo», dijo James Rodríguez.

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James Rodríguez: «hace mucho no sentía esto»

James Rodríguez recalcó que no fichó por Atlético Nacional para entrar en una zona de confort. Expresó su deseo de sentirse exigido hasta en los entrenamientos, pues entiende muy bien el equipo que eligió, todo lo que significa para el fútbol colombiano y su deseo personal de seguir ganando.

«Desde hace mucho tiempo un club no me hacía sentir esto. Esta camiseta tiene peso, pesa mucho, y a mí me gusta sentir eso. Ya he jugado en clubes grandes; sé lo que es estar en clubes grandes. Tienes que rendir hasta en los entrenamientos. Estoy listo para lo que viene», manifestó el número 23.

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¿Cuándo debuta James Rodríguez con Atlético Nacional?

De acuerdo con el director técnico de Nacional, Lucas González, se espera que James sume minutos en el partido contra Internacional de Bogotá o Llaneros. Todo esto en vísperas del clásico del fútbol profesional colombiano (FPC) frente a Millonarios el 24 de septiembre en el Atanasio Girardot.

Por último, el club verde también confirmó un partido amistoso contra Chapecoense en homenaje a las víctimas de la tragedia aérea hace 10 años en Medellín . El encuentro se llevará a cabo el 26 de septiembre y rendirá un tributo a las 71 víctimas mortales de aquella fatídica noche del 28 de noviembre.

¿Seguirá James Rodríguez jugando con la selección?

Aunque aún es una incógnita si James tendrá cabida en el nuevo ciclo que iniciará la selección de Colombia de cara al Mundial de 2030, con un club, es probable que el entrenador Néstor Lorenzo lo incluya en la lista de convocados para los tres partidos amistosos de octubre frente a Perú, México y Ecuador.

Adicionalmente, aunque en 10 años el jugador colombiano ha sufrido muchas lesiones, su edad, 35 años, le permitiría dos o tres años más en el profesionalismo. Dependerá de su estado físico y de su motivación para mantenerse activo y en el radar de su amada selección nacional de Colombia.

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