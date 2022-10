Liga BetPlay: Pasto y Once Caldas ganaron en la jornada de este sábado

Pasto asumió parcialmente el liderato de la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

Tres partidos se han jugado por la fecha 16 de la Liga BetPlay. Jaguares y Equidad empataron a un gol en el primer juego, que se realizó ayer en Montería. Hoy, el turno era para los compromisos Cortuluá vs. Once Caldas y Pasto vs. Tolima.

Mire nuestro especial: ¿A qué jugamos?: La identidad de fútbol colombiano

Cortuluá, que no tuvo una gran campaña y está muy cerca de descender a la segunda división del fútbol colombiano, cayó en condición de local frente a Once Caldas, en el inicio de la jornada de este sábado.

Todo parecía terminar en empate, pero el blanco-blanco de Manizales no se dio por vencido y en el 90+4, Edward López anotó un gol agónico que le permitió quedar en la octava posición de forma parcial al sumar 25 puntos, mientras que el conjunto local sigue en la penúltima casilla de la tabla con apenas nueve unidades.

¿Esperando el Mundial de Catar 2022? Toda la información en un solo lugar, encuéntrela aquí

Era una jornada corta la de este sábado, pues el segundo partido y último partido del día fue el de Pasto vs. Tolima. Las emociones en el Estadio La Libertad llegaron en el segundo tiempo. Jeison Medina, de Pasto, abrió el marcador al minuto 57, pero la alegría de tomar ventaja duró poco, pues al 60′ Jeison Lucumí empató el partido.

Un juego con otro gol agónico. Tolima cerraba el partido defendiendo su punto en la visita, pero todo se complicó con la expulsión de Julián Quiñones al 86′. Los minutos finales fueron un bombardeo constante del Pasto y sobre los últimos segundos llegó el triunfo de la victoria por intermedio de César Quintero, que marcó al 90+5.

Le recomendamos: Jorge Luis Pinto: la importancia de la inspiración y el trabajo

Un triunfo que le dio al Pasto el primer lugar de la tabla parcialmente. El conjunto nariñense llegó a 29 unidades y quedó a un paso de obtener su cupo a los cuadrangulares semifinales. Por su parte, Tolima quedó prácticamente eliminado al ubicarse en la casilla 15 con 16 puntos.

En la jornada dominical de la fecha 16, Atlético Nacional recibirá a Águilas Doradas en el comienzo del día. Ambos necesitan sumar para seguir entre los ocho y seguir en disputa por el título del segundo semestre. El cuadro verdolaga llega con aire en la camiseta luego de ganar el clásico contra Medellín por 3-2.

Le sugerimos: El debate por la participación trans en competencias deportivas

Luego llegará el plato fuerte de la fecha entre Cali y América, en una nueva edición del clásico caleño. Los atractivos del clásico están en el debut de Jorge Luis Pinto como técnico del cuadro verdolaga y en la necesidad de los escarlatas de sumar para asentarse entre los ocho y no correr el riesgo de quedarse por fuera.

En el final de la jornada, Júnior, duodécimo de la clasificación, visitará al Atlético Bucaramanga. Ambos tienen 21 puntos y hacen cuentas para meterse entre los mejores ocho a falta de cuatro fechas para el fin de la fase regular.

Domingo 9 de octubre:

Atlético Nacional-Águilas Doradas (3:30 p.m.).

Deportivo Cali-América de Cali (5:35 p.m.).

Atlético Bucaramanga-Junior (7:40 p.m.).

Lunes 10 de octubre:

Unión Magdalena-Independiente Medellín (4:00 p.m.).

Alianza Petrolera-Independiente Santa Fe (7:45 p.m.).

Miércoles 19 de octubre:

Millonarios-Deportivo Pereira (6:00 p.m.).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador