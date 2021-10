Liga BetPlay: Patriotas cortó su mala racha y venció a Equidad en Bogotá

Fin de semana de clásicos en la Liga BetPlay. Ayer empezó la fecha 14 del torneo con la victoria de Tolima sobre Huila. Hoy, con el partido entre Equidad y Patriotas, comenzó una jornada atractiva para el fútbol colombiano por los compromisos entre Cali vs. América, Nacional vs. Medellín y Pereira vs. Once Caldas.

Un resultado que nadie esperaba. Patriotas completaba 10 partidos sin anotar gol y sin sumar. Justamente su última victoria había sido por 1-0 frente a Equidad en agosto del presente año. Ahora el conjunto asegurador jugaba de local y tenía la oportunidad de obtener su revancha. No obstante, el onceno capitalino volvió a caer y no pudo acercarse a los ocho primeros.

Equidad tuvo cerca del 65 % de posesión de balón, pero careció de ideas y tuvo varias fallas en su zona defensiva que derivaron en una goleada que no se veía venir. Daniel Rodas, central de Patriotas, fue quien abrió el marcador en el minuto 23 de tiro libre.

Así se fueron al descanso. Patriotas se sacudió la sal. Un gol era lo que necesitaban para recuperar la confianza y la sensación fue tal que siguieron derecho en el marcador. Equidad hizo varios cambios y quiso poner toda la carne en el asador, pero no fue la mejor tarde para los aseguradores y así lo demostró el resultado.

Cristián Barretos al minuto 55 y Édgar Rito al 70′ se encargaron de ampliar la diferencia y sentenciar una victoria que sacó a Patriotas del fondo de la tabla. Si bien el cuadro boyacense quedó en la casilla 17 con 11 puntos, volver a sumar de a tres tras 10 fechas le da mayor seguridad al equipo para los partidos restantes en la Liga BetPlay.

Sobre el minuto 87, el volante de Equidad, Juan Mahecha, descontó para el conjunto local tras un remate de cabeza. Finalmente ganó Patriotas por 3-1 en el estadio de Techo.

Equidad se quedó en la casilla 16 con 15 puntos. En la próxima fecha, el cuadro asegurador visitará a Once Caldas, mientras que Patriotas recibirá a Pereira en el estadio La Independencia de Tunja.