Millonarios vs. Santa Fe hoy: hora y dónde ver el clásico en vivo

El clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios en el estadio El Campín, el pasado mes de marzo de 2023. Foto: El Espectador - José Vargas

El plato principal de jornada 18 de la Liga BetPlay será el clásico capitalino que se jugará el domingo, en el que Millonarios será local ante Santa Fe. Ambos equipos vienen de una semana dura tras los resultados obtenidos en la Copa Sudamericana y piensan reivindicarse.

Los Embajadores, dirigidos por Alberto Gamero, son segundos en el torneo con 30 puntos y una victoria les permitirá asegurar su clasificación a las cuadrangulares semifinales. Sin embargo, tuvieron una semana difícil en la que el miércoles perdieron la oportunidad de acercarse a la clasificación de fase en la Copa Sudamericana tras igualar 1-1 con América Mineiro.

El jueves, por el torneo local, empataron ante Envigado con un gol de último minuto de Fernando Uribe. “Estamos distribuyendo las cargas para responder y obtener los resultados que necesitamos en todos los frentes”, dijo Gamero refiriéndose a los partidos seguidos que ha tenido que jugar la escuadra albiazul.

Millonarios no contará con Óscar Cortés, quien fue convocado por Héctor Cárdenas y se sumó a la selección sub-20 que jugará el Mundial de Argentina y dejó un vacío en el ataque del equipo. El jugador de 19 años venía siendo una figura clave y su posición podría ser ocupada por Yúber Quiñones o Édgar Guerra.

“Él va y va feliz, nosotros también estamos contentos por él, lo merece. Le deseamos lo mejor y ahora hay que pensar en lo que tenemos, trataremos de que su ausencia no sea grave”, expresó el director técnico.

Por su parte, Santa Fe cayó 2-0 en su visita a Universitario de Perú, por la tercera jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana. Hárold Rivera, entrenador de los cardenales, dio un balance tras el partido en Lima: “es lógico: es negativo. Veníamos a hacer otra clase de partido y a sumar, pero lastimosamente no fue así”.

“Por momentos tuvimos la pelota, por otros no. Fue un partido muy disputado y no pudimos hacer lo que a nosotros nos gusta, que es tratar de tener la pelota, jugar por las bandas, pero cuando llegábamos allí, ese doblaje a nuestros extremos nos costó y no pudimos resolver”, agregó.

A pesar de que la fecha pasada Santa Fe logró sumar tres puntos tras vencer a Deportes Tolima 2-0, se encuentra en una situación apretada. El cuadro cardenal tiene 23 puntos a falta de tres fechas del cierre de la fase de todos contra todos. Después del clásico, a los albirrojos les quedan los encuentros ante Nacional, Atlético Huila y Once Caldas para lograr meterse entre los ocho mejores del torneo.

Al igual que Millonarios, dos de sus jugadores no podrán estar en el juego, pues también fueron llamados por Cárdenas. El central Kevin Mantilla y al centrocampista Jhojan Torres, se unieron a la concentración de la selección colombiana sub-20 que comenzó el viernes.

¿Dónde ver Millonarios vs. Santa Fe en vivo?

El clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe, está agendado para las 6:20 p.m. (hora colombiana) en El Campín. El encuentro será transmitido por Win Sports+ y también lo podrá ver en Win Online.

