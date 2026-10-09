Colombia conquistó oros y rompió un récord en el Parapanamericano de powerlifting

El certamen, que se disputó del 4 al 8 de octubre en el Centro Nacional de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), reúnió a siete…

La delegación colombiana de para powerlifting se destacó en el Campeonato Parapanamericano de Ciudad de México , con varias medallas, títulos continentales y un récord de las Américas que ratifican el buen nivel de sus representantes. Entre los resultados más destacados aparece el de Bryan Steven Balanta, quien se consagró campeón de la categoría de 65 kilogramos y estableció una nueva marca continental.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El certamen, que se disputó del 4 al 8 de octubre en el Centro Nacional de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), reúnió a siete deportistas colombianos: cinco hombres y dos mujeres. Además de buscar resultados en el podio, el equipo nacional participó en una competencia obligatoria para quienes pretenden mantenerse en la ruta de clasificación a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Publicidad

Bryan Steven Balanta impuso récord de las Américas

Uno de los grandes protagonistas de Colombia en el campeonato ha sido Bryan Steven Balanta, quien conquistó dos medallas de oro en la categoría de 65 kilogramos. En la prueba de best lift, levantó 199 kilogramos, superó por uno su mejor registro personal y estableció un nuevo récord de las Américas.

El colombiano también se impuso en la prueba total, en la que completó sus seis levantamientos válidos para alcanzar los 566 kilogramos y sumar su segunda presea dorada en el campeonato.

Le puede interesar

Otro de los representantes nacionales que subió a lo más alto del podio fue Fabio Torres Silva, campeón de la prueba best lift en la categoría de hasta 97 kilogramos, gracias a un levantamiento de 222 kilogramos. Este resultado le permitirá ubicarse en el primer lugar del ranking de las Américas y en el tercer puesto del escalafón mundial.

Torres también compitió en la prueba total, en la que consiguió 440 kilogramos con dos levantamientos válidos, resultado que le entregó la medalla de plata.

Le recomendamos leer: Nairo Quintana y Chris Froome se reencontraron en Cartagena: video del emotivo abrazo

Más medallas para la delegación colombiana

La cosecha de preseas también incluyó a Jhonny Andrés Morales, quien obtuvo dos medallas de plata. La primera llegó en best lift, con 163 kilogramos, su mejor marca personal, mientras que la segunda fue en la prueba total, con 479 kilogramos.

En la categoría de hasta 45 kilogramos, Aura Cristina Poblador consiguió la medalla de plata en best lift, después de levantar 107 kilogramos. Por su parte, María José Movilla obtuvo el bronce en la misma modalidad, con un registro de 103 kilogramos.

A estos resultados se sumó la actuación de Huver Mondragón Sinisterra, quien se consagró campeón de best lift en la categoría de hasta 88 kilogramos, con un levantamiento de 200 kilogramos. En la prueba total alcanzó 395 kilogramos, con dos levantamientos válidos, y se quedó con la medalla de bronce.

En la categoría de más de 107 kilogramos, Eglain Antonio Mena también subió dos veces al podio. En best lift levantó 234 kilogramos, mejorando los registros que había conseguido en los Parasudamericanos. En la prueba total completó sus tres levantamientos válidos y alcanzó los 695 kilogramos, resultado que le entregó una segunda medalla de plata.

Colombia también subió al podio por equipos

Los resultados individuales se complementaron con una nueva presea para el país en la competencia masculina por equipos. Fabio Torres, Huver Mondragón y Jhonny Morales unieron sus esfuerzos para alcanzar el segundo lugar del campeonato, con un puntaje de 232,48 puntos, y quedarse con la medalla de plata.

Colombia también cuenta con participación en la modalidad mixta por equipos, en la que tiene seis deportistas inscritos, una oportunidad adicional para luchar por un lugar en el podio.

Le podría interesar: Falleció Eduardo Emilio Vilarete, histórico goleador del fútbol colombiano

El camino hacia Los Ángeles 2028

La delegación colombiana viajó a Ciudad de México el 1 de octubre, con tres objetivos principales: mejorar sus marcas para ubicarse en los primeros puestos de los rankings mundial y parapanamericano, cumplir con el requisito de participación en el proceso clasificatorio a Los Ángeles 2028 y analizar el nivel de sus rivales del continente.

El equipo cuenta con el acompañamiento de los entrenadores Henry Oviedo y Carlos Ochoa, además del fisioterapeuta Carlos Borda.

Publicidad

Con títulos, medallas y un nuevo récord de las Américas, Colombia aprovecha el Campeonato Parapanamericano de para powerlifting para fortalecer su camino competitivo hacia los Juegos Paralímpicos de 2028.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Publicidad