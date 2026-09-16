Así fue el primer entrenamiento de Cuadrado con Millonarios: video

El anuncio de su llegada se había realizado el pasado 10 de septiembre, pero el jugador todavía debía superar los exámenes médicos y completar la…

Juan Guillermo Cuadrado ya se puso la camiseta de Millonarios. El experimentado futbolista antioqueño fue presentado oficialmente este miércoles 16 de septiembre como nuevo jugador del conjunto capitalino y, tras completar los trámites que estaban pendientes, comenzó una nueva etapa en su carrera, esta vez de regreso en el fútbol colombiano después de casi dos décadas compitiendo en el exterior.

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El anuncio de su llegada se había realizado el pasado 10 de septiembre, pero el jugador todavía debía superar los exámenes médicos y completar la documentación correspondiente. Con ese proceso terminado, Cuadrado quedó habilitado para ponerse a disposición de Alberto Gamero y comenzar a trabajar junto al plantel embajador.

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Cuadrado habló de su llegada a Millonarios

Durante su presentación, el futbolista dejó ver la ilusión que le genera volver a competir en el campeonato colombiano y, especialmente, hacerlo con la camiseta de Millonarios. El antioqueño destacó la historia de la institución y aseguró sentirse feliz por este nuevo desafío.

"Estoy muy contento de llegar acá, a esta gran institución que tiene una grandísima historia. Estoy muy feliz de vestir estos colores", expresó Cuadrado.

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Uno de los principales aportes que espera hacer al equipo está relacionado con la experiencia que acumuló durante su extensa carrera internacional. El propio jugador explicó que ese recorrido no solamente puede ser importante dentro de la cancha, sino también en la convivencia con sus nuevos compañeros.

Juan Guillermo Cuadrado 💪⚡️💥🟦 "El Panita" pic.twitter.com/QoqG4a1Y6P — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 16, 2026

"Primeramente, experiencia. No solamente experiencia dentro del juego, sino también en el camerino", señaló.

La ilusión de volver a jugar en Colombia

Cuadrado también se refirió a la expectativa que existe por verlo disputar sus primeros minutos con Millonarios. Después de tantos años fuera del país, el jugador reconoció que tiene ganas de volver a competir ante el público colombiano y resaltó el respaldo que ha encontrado por parte de la afición azul.

"Con ansias de poder jugar mis primeros minutos con Millonarios. La familia azul siempre ha sido increíble. En cualquier estadio se ve una mancha azul; no solo en Bogotá. Ellos son el jugador número 12″, manifestó.

Ahora, el antioqueño inicia su adaptación al grupo dirigido por Gamero, mientras espera la oportunidad de estrenarse oficialmente con el conjunto capitalino.

¡Como te cuadra el Azul Panita! 💙⚡️🟦⚽️Ⓜ️ pic.twitter.com/9sBheUhP5y — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 16, 2026

Una carrera marcada por el fútbol internacional

El regreso de Cuadrado al país se produce después de una trayectoria que comenzó profesionalmente en Independiente Medellín. En 2009 cruzó el Atlántico para incorporarse al Udinese y posteriormente pasó por Lecce y Fiorentina, actuaciones que le permitieron dar el salto al fútbol inglés con Chelsea.

Sin embargo, fue en Italia donde construyó uno de los capítulos más importantes de su carrera. Con Juventus conquistó cinco títulos de Serie A, cuatro Copas de Italia y dos Supercopas italianas, consolidándose como uno de los futbolistas colombianos con mayor recorrido en el fútbol europeo.

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También defendió las camisetas de Inter de Milán, Atalanta y Pisa, club que representó antes de concretar su regreso al fútbol colombiano.

Ahora, después de casi dos décadas lejos del campeonato nacional, Cuadrado vuelve a Colombia para iniciar una nueva historia con Millonarios. El siguiente paso será trasladar toda esa experiencia acumulada en Europa a la cancha con el equipo azul.

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