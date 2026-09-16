Las semifinales del torneo se disputarán en octubre y la final se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El campeón clasifica a la…

La segunda semifinal la disputarán los ganadores de las llaves entre Santos y Atlético Mineiro y entre Montevideo City Torque y Cienciano de Cusco, que se deciden miércoles y jueves, respectivamente.

Boca Juniors y el Vasco da Gama se citaron para las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 este martes, tras eliminar al Sao Paulo y el Independiente Santa Fe en los cuartos de final.

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Boca Juniors, con Álvaro Montero y Sebastián Villa, se instaló en ‘semis’ de Sudamericana

Las semifinales del torneo se disputarán en octubre y la final se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El campeón clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Boca Juniors silenció el Morumbi

En la llave más atractiva de estos cuartos de final, entre dos gigantes del continente, que acumulan entre ambos nueve copas Libertadores y tres Sudamericanas, Boca le empató de visita 1-1 al Sao Paulo en el estadio Morumbi

El Xeneize, que había ganado 1-0 en la ida en su casa, dominó el trámite y se puso en ventaja con un gol del lateral uruguayo Leandro Lozano a los sesenta minutos.

Lozano ofrendó su tanto a la memoria de Juan Izquierdo, con quien coincidió en su etapa con Nacional de Uruguay y quien murió a los 27 años tras sufrir una arritmia cardíaca en una visita del Bolso al Sao Paulo por octavos de final de la Copa Libertadores en agosto de 2024.

La noche de Álvaro Montero en Brasil. Una atajada clave en el primer tiempo. Sólido cortando centros que podían ser peligrosos. pic.twitter.com/7hjh4gOpV9 — Sebastián Bezzerri (@SBezzerri) September 16, 2026

"Hace dos años perdí a un compañero en esta cancha", dijo emocionado. "Fue un partido especial para mí".

Cuando el Xeneize saboreaba la victoria, el defensa Domingos Duarte en el 89′, de cabeza, igualó el encuentro pero no pudo torcer el destino de la serie.

De esta manera, el Xeneize sigue en carrera en busca de su tercer título de la Sudamericana, tras los ganados en 2004 y 2005, para convertirse en el máximo ganador del torneo.

"Me hubiese gustado ganar, aunque el empate nos da el pase", señaló el DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena. "Necesitamos ser campeones de algo, pero hay que ir tranquilitos".

Quince años más tarde, Vasco semifinalista

Más temprano, en Rio de Janeiro, el Vasco da Gama derrotó 2-0 al colombiano Santa Fe y se clasificó a su primera semifinal de un torneo internacional desde 2011.

El DT del Vasco, Pedro Emanuel, celebró "la importancia de una victoria de esta dimensión para pasar a una semifinal de copa internacional después de 15 años".

"Es un orgullo y una satisfacción", agregó, en referencia a la Copa Sudamericana 2011, cuando el Vasco llegó a semis y fue eliminado por la Universidad de Chile, a la postre campeón del certamen.

El elenco carioca, que se había traído un empate sin goles de Bogotá la semana pasada, fue muy superior al Cardenal colombiano en Rio de Janeiro y lo plasmó en el tanteador con goles de Bruno Duarte a los 37 minutos y de David a los 65′.

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El Vasco ha mostrado en esta Copa Sudamericana una cara completamente distinta a la que presenta semana a semana en la liga brasileña, en la que está en puestos de descenso.

También está clasificado para las semifinales de la Copa de Brasil.

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Aliviado y sin Neymar, Santos visita al Galo

Sin su astro Neymar, baja por una lesión muscular desde hace dos semanas, el Santos visita el miércoles al Atlético Mineiro (22H00 GMT) con la moral por las nubes y la ventaja del triunfo 2-0 de la ida.

Desde que sufrió la baja de su estrella, en cuartos de final de la Copa de Brasil, el Peixe solo cuenta sus partidos en victorias.

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En la ida "tuvimos grandes chances e hicimos dos goles que nos dan una ventaja que nos deja feliz", dijo Cuca, entrenador del Santos.

El entrenador del Mineiro, el argentino Eduardo Domínguez, no tira la toalla y se tiene fe para dar vuelta la llave al mando del vigente subcampeón del torneo.

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"Nos dejaron con vida", aseguró Domínguez. "Ahora decidiremos en nuestra casa", agregó.

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La revelación copera

El vencedor de esta serie jugará contra el ganador de la que disputan Cihttps://www.instagram.com/p/DdVOiHwoG7P/?hl=es&img_index=1enciano de Perú y Montevideo City Torque, la última de la ronda de los ocho mejores.

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El equipo de la antigua capital del Imperio inca ganó 2-0 en los 3.400 metros de altitud de Cusco y visitará al Ciudadano uruguayo en el estadio Centenario de Montevideo el jueves .

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"Sabemos que en Montevideo va a ser una historia diferente", aseguró el entrenador del equipo perteneciente al City Group, Marcelo Méndez.

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Y el pasado reciente parece darle la razón al DT de Torque, que ganó todos los partidos que jugó de local en esta Sudamericana, ante el poderoso Gremio, los argentinos Deportivo Riestra y Tigre y el Palestino de Chile.

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