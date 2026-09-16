Santa Fe vs Millonarios: hora, boletería y dónde ver las ‘semis’ de la Liga BetPlay Femenina

Después de una temporada en la que 16 equipos iniciaron la carrera por el campeonato, solo quedan cuatro: Atlético Nacional,…

La Liga BetPlay Femenina 2026 entra en su momento decisivo y lo hace con un partido que tiene todos los ingredientes de un gran clásico. Santa Fe y Millonarios se enfrentarán este jueves en El Campín por la semifinal de ida , en un duelo que pondrá frente a frente la tradición de un club acostumbrado a disputar títulos y el crecimiento de un equipo que busca alcanzar por primera vez una final en la rama femenina.

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Después de una temporada en la que 16 equipos iniciaron la carrera por el campeonato, solo quedan cuatro: Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y Millonarios. Los partidos de ida se disputarán esta semana, mientras que la Dimayor todavía no ha definido las fechas y horarios de los encuentros de vuelta.

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Santa Fe y Millonarios, un clásico por un lugar en la final

El estadio Nemesio Camacho El Campín será el escenario de una semifinal inédita para ambos equipos, pero con objetivos claramente definidos. Santa Fe quiere mantener su tradición en las instancias definitivas, mientras Millonarios pretende dar el paso que le ha faltado en su proceso de crecimiento.

Las Leonas han disputado el 66 % de las finales de la Liga Femenina y fueron las primeras campeonas del torneo. Además, junto con Deportivo Cali, son las instituciones más ganadoras de la competencia, con tres títulos cada una. El equipo cardenal también ha sido protagonista de las últimas dos finales.

El presente de Santa Fe tiene además un nombre propio en el banquillo. Omar Ramírez ha llevado al conjunto albirrojo a las finales de las últimas tres ediciones y ahora busca alcanzar una cuarta consecutiva.

En el frente de ataque, Santa Fe tiene dos cartas importantes. La venezolana Ysaura Viso y Mariana Zamorano han asumido buena parte de la responsabilidad ofensiva y entre ambas acumulan 19 goles durante la temporada.

Al frente estará un Millonarios que quiere cambiar su historia en la categoría. Las dirigidas por Angie Vega buscan llevar al club a su primera final femenina, aunque dentro del plantel tienen claro que llegar a esa instancia no es el objetivo definitivo: el equipo aspira a conquistar el título.

La defensa ha sido uno de los principales argumentos de Millonarios. Entre la temporada regular y los cuadrangulares, el equipo apenas perdió un partido. Saray Rodríguez se ha destacado bajo los tres palos, mientras Alejandra Aroca, Laura Tamayo y Elizabeth Carabalí han conformado una línea defensiva de buen rendimiento.

En el mediocampo aparecen dos futbolistas de experiencia como Ana Castañeda y Liana Salazar, encargadas de aportar recorrido y equilibrio. Más adelante, Kelly Restrepo representa una de las principales amenazas ofensivas del campeonato: suma 13 goles y es la segunda máxima anotadora del torneo.

Hora y boletería de Santa Fe vs. Millonarios

El clásico capitalino enfrentará a un Santa Fe con experiencia acumulada en finales y a un Millonarios que atraviesa su mejor momento en esta categoría. La primera batalla será este jueves a las 7:00 p. m. en El Campín, con transmisión de Win Sports.

Las boletas para el partido de ida se encuentran en 22.400 COP en oriental y en 33.600 COP en occidental.

Nacional y Cali también van por la final

La otra semifinal comenzará un día antes en Medellín. Atlético Nacional recibirá a Deportivo Cali este miércoles 16 de septiembre a las 6:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, en un encuentro que también reúne a dos equipos con argumentos importantes.

Deportivo Cali llega como un equipo acostumbrado a estas instancias. Las azucareras tienen tres títulos y actualmente son bicampeonas de la Liga Femenina. Además, suman 49 puntos en la reclasificación, la cifra más alta entre los cuatro semifinalistas.

El conjunto dirigido por Jhon Alber Ortiz ha encontrado la manera de mantenerse competitivo pese a las constantes salidas de algunas de sus principales jugadoras. El talento del Valle del Cauca, alimentado por escuelas como Sarmiento Lora y otros equipos de la Liga del Valle, ha sido una fuente importante para la reconstrucción de su plantilla.

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Ingrid Guerra es una de las referentes del equipo, aunque actualmente se encuentra lesionada y se espera su regreso. Jessica Bermeo, Angie Salazar, Paula Medina y Karla Viancha también aparecen como piezas importantes para afrontar la semifinal.

Un golazo de Jylis Corena para calentar motores en la previa de la semifinal ante Cali, en el Atanasio.



Con nuestra gente lograremos el paso a la final, los esperamos hoy, la entrada es libre.#VamosTodasJuntas pic.twitter.com/iKo82FO7SZ — Atlético Nacional Femenino (@naloficialfem) September 16, 2026

Nacional, por su parte, llega con una de las principales armas ofensivas del campeonato. Manuela González es la máxima goleadora del torneo con 14 anotaciones y será una de las futbolistas a seguir en la serie.

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El equipo verdolaga tuvo dificultades en el inicio de los cuadrangulares, pues consiguió apenas tres puntos en las primeras tres jornadas. Sin embargo, reaccionó en el tramo definitivo, sumó ocho unidades y terminó con 11, los mismos que Millonarios, que acabó primero de su grupo.

Kelly Ibargüen, Stefany Cedeño y Sara Sofía Martínez fueron algunas de las futbolistas que dieron un paso adelante en las últimas fechas y ayudaron a Nacional a quedarse con el segundo lugar de su grupo.

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El cuadro paisa busca regresar a una final que no disputa desde 2018, cuando eliminó a Santa Fe en semifinales y posteriormente perdió por penales ante Atlético Huila en la definición del título.

De esta manera, Santa Fe-Millonarios y Nacional-Cali abrirán esta semana las semifinales de la Liga BetPlay Femenina. Cuatro clubes tradicionales del fútbol colombiano buscan ahora ampliar su historia en la rama femenina y quedarse con los dos cupos para la gran final.

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Hora y dónde ver el partido entre Nacional y Cali

Fecha: miércoles 16 de septiembre

Hora: 6:00 p.m., hora de Colombia

Canal: Win Sports

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