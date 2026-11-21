Cali apuesta por su solidez defensiva y Millonarios por el impulso de su clasificación para comenzar con victoria los cuadrangulares semifinales. Foto: Deportivo Cali via Instagram

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La primera fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay llega a su cierre este viernes con un atractivo enfrentamiento entre Deportivo Cali y Millonarios, que se medirán desde las 8:40 p. m. en el Estadio Deportivo Cali, en Palmira. El compromiso llega después del duelo entre Bucaramanga y América, que abrió la acción de esta zona en el Américo Montanini.

El conjunto azucarero afronta esta instancia respaldado por su solidez defensiva, una de sus principales fortalezas durante el todos contra todos, fase en la que terminó en la tercera posición. Millonarios, por su parte, consiguió su boleto en la séptima casilla y aseguró su presencia en los cuadrangulares en la última jornada, gracias a una victoria en El Campín.

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Los antecedentes recientes anticipan un partido equilibrado. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos se registraron tres empates, una victoria para el Cali y otra para Millonarios, una muestra de la paridad que ha marcado sus duelos más recientes. Ahora, los dos buscarán comenzar con pie derecho su camino hacia la final.

Siga acá el minuto a minuto de Cali vs Millonarios por Liga BetPlay

40’ ⏱️ CALI 🟢⚪️ 0-0 MILLONARIOS 🔵🔵: El partido perdió intensidad y emociones con el paso de los minutos. Después de un comienzo prometedor, Cali y Millonarios bajaron el ritmo y dejaron de generar las aproximaciones que marcaron los primeros pasajes del encuentro. El empate sin goles tampoco parece incomodar demasiado al conjunto embajador, que encuentra en ese resultado un punto valioso en su visita a Palmira. Sin embargo, todavía queda todo el segundo tiempo y ambos equipos tendrán la oportunidad de reajustar sus propuestas para buscar la victoria.

26’ ⏱️ CALI 🟢⚪️ 0-0 MILLONARIOS 🔵🔵: Millonarios sufrió una baja sensible durante el partido. El capitán David Macalister Silva tuvo que abandonar el terreno de juego por una molestia física y en su lugar ingresó Carlos Darwin Quintero. Ahora, la atención estará puesta en conocer el alcance de la lesión del mediocampista bogotano y cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas.

16’ ⏱️ CALI 🟢⚪️ 0-0 MILLONARIOS 🔵🔵: Deportivo Cali tomó la iniciativa y comenzó a jugar cada vez más cerca del área de Millonarios. El conjunto azucarero aprovecha la localía para imponer su estilo y ganar terreno en campo contrario. Los embajadores, por su parte, se replegaron con un bloque compacto, priorizan el orden defensivo y esperan la oportunidad de hacer daño mediante el contragolpe. Por ahora, el momento del partido es para el equipo vallecaucano.

10’ ⏱️ CALI 🟢⚪️ 0-0 MILLONARIOS 🔵🔵: Los dos equipos comenzaron con ímpetu y protagonizaron aproximaciones en ambas áreas durante los primeros minutos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el encuentro se equilibró y pasó a ser más disputado en la mitad de la cancha, con ambos conjuntos midiendo sus esfuerzos y buscando espacios para atacar.

01’ ⏱️ CALI 🟢⚪️ 0-0 MILLONARIOS 🔵🔵: Comienza el juego en Palmira.

Alineación titular de Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Stiven Barreiro, Jorge Arias, Francisco Chaverra; Mateo García, Rodrigo Ureña, David Macalister Silva; Juan Guillermo Cuadrado, Andrey Estupiñán y Rodrigo Contreras.

Alineación titular de Deportivo Cali: Pedro Gallese; Leyser Chaverra, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Gustavo Cuéllar, Daniel Giraldo; Johan Martínez, Alexis Manyoma; y Juan Dinenno.

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