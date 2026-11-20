La Copa América de 2028 tendría nuevamente a Estados Unidos como escenario. Aunque la rotación tradicional de sedes apuntaba a Ecuador como organizador de la próxima edición, la Conmebol habría tomado la decisión de llevar otra vez el certamen al país norteamericano, que recibiría el torneo por tercera ocasión en su historia. La determinación fue comunicada este viernes 20 de noviembre por Alejandro Domínguez, presidente del organismo, durante una reunión del Consejo celebrada en Barranquilla.

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La información fue revelada por el periodista Lauro Jardim, del diario brasileño O Globo, quien señaló que la decisión ya fue transmitida a los representantes de las diferentes federaciones sudamericanas. Por ahora, está pendiente el anuncio oficial de la Conmebol, que se realizaría en los próximos días.

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El Consejo de la CONMEBOL se reunió este viernes en Barranquilla donde se tomaron decisiones importantes para el fútbol sudamericano ✍️ pic.twitter.com/gA2pkX9KMA — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 20, 2026

Estados Unidos volvería a recibir la Copa América

De confirmarse la determinación, Estados Unidos repetirá como anfitrión apenas cuatro años después de haber organizado la edición de 2024. La elección también significaría que el país norteamericano se convertiría en sede de la competencia por tercera vez, luego de albergar la Copa América Centenario de 2016 y la más reciente edición del torneo.

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La decisión representaría un cambio frente al orden tradicional de rotación de las sedes, pues Ecuador aparecía originalmente como el país al que le correspondía organizar el campeonato de 2028. Sin embargo, después de la reunión del Consejo de la Conmebol en territorio colombiano, la dirigencia sudamericana habría optado nuevamente por Estados Unidos.

La Conmebol prepara el anuncio oficial

El encuentro en Barranquilla fue el escenario en el que Alejandro Domínguez comunicó la determinación a los representantes de las federaciones. Aunque todavía falta la confirmación pública del organismo, la información apunta a que la elección ya está definida internamente.

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Así, Estados Unidos se perfila para recibir una nueva edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo y sumar otra experiencia como organizador de la Copa América. La confirmación oficial permitirá conocer los detalles de una decisión que vuelve a poner al país norteamericano en el centro de la organización del fútbol continental.

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