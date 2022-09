“En el Campín nos toca remontar”: Gamero sobre la caída de Millonarios en la final

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios en El Campín. / El Espectador. Foto: Mauricio Alvarado

Millonarios cayó 1-0 contra Júnior de Barranquilla en el primer partido de la final de la Copa BetPlay, que se jugó en la noche del pasado miércoles.

El encuentro, que se disputó en el Estadio Metropolitano, fue parejo. Sin embargo, al conseguir la mínima ventaja, el cuadro tiburón se dedicó a cuidar el resultado. Así por lo menos lo interpretó Alberto Gamero, entrenador de Millonarios.

“Hay que darles mérito a los equipos. No tuvimos tranquilidad para atacar y Júnior que se defendió bien. Después de que hicieron el gol se fueron para atrás a defender. La llave está abierta y ahora nos toca a nosotros en Bogotá”.

Sobre el partido de vuelta y las posibilidades de lograr el campeonato, Gamero se mostró ilusionado: “Millonarios se defendió bien cuando no tuvo la pelota, en el contexto lo hicimos bien. Junior no tuvo opciones claras. Era una final y ya jugamos los primeros 90 minutos. Estamos esperanzados y motivados con lo que viene, esto no ha terminado acá, en El Campín nos toca remontar el resultado”.

No obstante, todavía falta mucho para que se juegue la vuelta, que será el 2 de noviembre. Para entonces, Millonarios y Júnior llegarán en otra situación y mantenerse bien hasta ese juego será clave para ambos conjuntos.

“No debemos errar los goles, aún queda mucho tiempo. Tenemos siete partidos en la liga para llegar a ese duelo de final. Queremos clasificar lo más rápido y recuperar el grupo que va a jugar la final”, explicó Alberto Gamero.

Ingresa ya a https://t.co/EdJjNaz79h y mira las declaraciones del profe Gamero y Andrés Llinás luego del juego de ida de la Copa 2022. 🎙🔵 pic.twitter.com/jIu24KSL2e — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 29, 2022

Julio Comesaña: “Júnior es favorito siempre”

Después de dar el golpe en Barranquilla, el entrenador de los tiburones, el uruguayo Julio Comesaña, se refirió a la estrategia que planteó para llevarse la victoria.

“Nuestra intención era limitar a Millonarios en el control de la pelota. No queríamos darle chances a su sistema defensivo. Lo logramos, no era fácil para llegar al gol y pudimos controlar el partido”, explicó.

También: Final Copa BetPlay: Júnior venció a Millonarios y sacó ventaja en la ida

Sobre el rodaje del equipo, después de su llegada en las últimas semanas, Comesaña dijo: “Este es un grupo que ya está armado con una idea de juego, ahora tenemos que armar estrategias partido a partido. Si ganamos fue porque algo hicimos bien, no jugamos con cualquiera”.

“Cuando Júnior juega es favorito siempre. Siempre que estamos en una final, somos favoritos”, concluyó Comesaña sobre la ventaja lograda por su equipo en Barranquilla.

