Su actuación llegó, además, en medio de la incertidumbre sobre su futuro, pues su continuidad en el conjunto embajador todavía no está asegurada.

Rodrigo Contreras fue la gran figura de Millonarios en la goleada 4-1 sobre Atlético Bucaramanga por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. El delantero argentino marcó dos goles en El Campín y fue determinante para que el equipo dirigido por Alberto Gamero consiguiera una victoria fundamental en sus aspiraciones de llegar a la final.

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Después del compromiso, Contreras habló sobre su situación contractual y confirmó que su representante llegó a Bogotá para negociar con Millonarios. “Vino mi representante, él se va a encargar de hablar con el club, creo que hay tiempo de una semana más. Yo trato de hacer mi trabajo en la cancha, de demostrarle al club y al hincha que siempre voy a dar todo por mi equipo”, explicó el atacante, cuyo préstamo termina en diciembre.

El conjunto bogotano tiene hasta el próximo 30 de noviembre para ejercer la opción de compra de sus derechos deportivos, que pertenecen al Deportes Antofagasta de Chile.

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El argentino también manifestó su deseo de continuar en Bogotá y dejó claro que su principal objetivo es conquistar un título con Millonarios. “Estoy muy contento acá, muy feliz, la idea mía es salir campeón con Millonarios, entrar en la historia de este club que es muy grande. Ese es el objetivo que tengo y voy a dar todo para poder cumplirlo”, aseguró Contreras, quien suma 19 anotaciones durante la temporada 2026. Su doblete frente a Bucaramanga volvió a demostrar su importancia ofensiva en un momento decisivo del campeonato.

Alberto Gamero también se pronunció sobre las negociaciones y reconoció que Millonarios está haciendo un esfuerzo económico para conservar al goleador. “La chequera mía no me alcanza, pero el club está intentando hacer un esfuerzo de retenerlo, es un jugador importante, seguramente con la cabeza más tranquila y con la tranquilidad de poder traer a su familia y que defina su situación, será un jugador que puede aportar mucho más”, afirmó el entrenador en rueda de prensa.

El samario también destacó la voluntad del futbolista de permanecer en el equipo: “Sé que el club está haciendo los esfuerzos necesarios, él se quiere quedar y si se queda gana el club y él”.

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Por ahora, el futuro de Contreras depende de las conversaciones entre su representante y la dirigencia de Millonarios, que deberá tomar una decisión antes de que termine noviembre. Mientras se resuelve su continuidad, el delantero mantiene su atención en los cuadrangulares, en los que el equipo embajador busca un lugar en la final. Su próximo desafío será este viernes 27 de noviembre frente al América de Cali, nuevamente en El Campín, un compromiso que Gamero calificó como definitivo y en el que espera que sus dirigidos hagan valer su condición de locales.

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