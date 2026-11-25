Esta iniciativa está encaminada a proporcionar "a los clubes potenciales y grupos propietarios acceso a capitales sostenibles, así como a la experiencia de la NBA para desarrollar pabellones modernos y, cuando corresponda, los distritos colindantes", indicó la NBA en su comunicado.

La NBA anunció este miércoles la puesta a disposición de un fondo "de al menos diez mil millones de euros (once mil millones de dólares)" para la construcción y renovación de los pabellones de los equipos que participarán en su futura liga en Europa.

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La NBA anunció inversión millonaria en su propuesta de abrir su liga en Europa

Los futuros miembros de la NBA Europa podrán recurrir a este fondo, dotado entre otros por fondos de inversión (Ares Management, Apollo Sports Capital, J.P. Morgan…), para obtener el capital necesario para la construcción o la renovación de recintos deportivos.

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La NBA anuncia que tiene un fondo de €10,000 millones para la construcción/renovación de pabellones y distritos de entretenimiento en Europa.



Esto, aparte de NBA Europa. Con inversionistas sofisticados de primer nivel.



Una bomba que sacude a los equipos de EL indecisos. (1/2) pic.twitter.com/1QNNV88irT — Álvaro Martín (@AlvaroNBAMartin) November 25, 2026

Consultada por la AFP, la NBA no quiso comentar la contraprestación exigida por los inversores a cambio de la puesta a disposición de los fondos.

La NBA quiere lanzar, en colaboración con la FIBA (Federación Internacional de Básquet), una nueva competición en Europa, con 16 equipos, de los cuales 12 serían franquicias permanentes en grandes metrópolis europeas (Londres, Mánchester, París, Lyon, Barcelona, Madrid, Múnich, Berlín, Estambul, Milán, Roma y Atenas).

El número 2 de la NBA, Mark Tatum, confirmó el 20 de octubre la fecha de lanzamiento deseada, en octubre de 2027, prosperen o no las negociaciones con la Euroliga, que organiza la competición de referencia en Europa.

The NBA today announced plans for an initiative that would target at least €10 billion in funding toward the development and renovation of basketball arenas – and the sports and entertainment districts around them – across Europe.



The initiative, supported by a group of… pic.twitter.com/etR4MdGIeU — NBA Communications (@NBAPR) November 25, 2026

El pulso de la NBA con la Euroliga

La liga norteamericana da así un paso adelante en la puesta en marcha de su proyecto, cuyos contornos siguen siendo difusos a menos de un año de la fecha de lanzamiento prevista (octubre de 2027), y en la batalla que libra contra la Euroliga, la competición de referencia en Europa desde el año 2000.

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La NBA prometió a los futuros equipos de su liga europea "miles de millones" en redistribución durante los primeros diez años de existencia, y la Euroliga hizo lo propio con la promesa de 3.400 millones de euros en un periodo de diez años.

Los 13 clubes accionistas de la Euroliga, inmersa en un proceso de expansión (24 equipos en 2027-2028) y de transformación (clubes convertidos en franquicias permanentes), rechazaron por unanimidad el 6 de octubre una oferta de asociación procedente de la NBA.

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"La NBA avanza rápido, en absoluto hemos levantado el pie. Seguimos confiando en lograr un acuerdo (con la Euroliga), pero estamos preparados para seguir adelante", aseguró Mark Tatum el 20 de octubre.

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