¡Juan Guillermo Cuadrado, convocado con Millonarios para la Liga BetPlay!

El equipo capitalino se prepara para visitar al DIM este martes 29 de septiembre, desde las 8:05 p. m., en el estadio…

La espera parece estar cerca de terminar para Juan Guillermo Cuadrado , quien podría hacer su debut con Millonarios en el fútbol colombiano. El experimentado futbolista antioqueño aparece en la lista de convocados del conjunto embajador para el compromiso contra Independiente Medellín , por lo que tendría la posibilidad de sumar sus primeros minutos con la camiseta azul y regresar a las canchas del país después de más de 17 años.

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El equipo capitalino se prepara para visitar al DIM este martes 29 de septiembre, desde las 8:05 p. m., en el estadio Atanasio Girardot, en un encuentro que genera expectativa por la posible presencia del lateral y extremo en la nómina titular o como alternativa desde el banco de suplentes. Su inclusión en la convocatoria abre la puerta para que dispute sus primeros minutos oficiales con Millonarios, luego de su llegada al club bogotano.

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La última vez que Cuadrado jugó en el FPC

De concretarse su participación, Cuadrado volvería a jugar un partido de fútbol profesional en Colombia después de más de 17 años. Su última aparición en el balompié nacional se produjo precisamente con Independiente Medellín, el 17 de mayo de 2009, cuando el conjunto antioqueño enfrentó a Once Caldas. En aquella oportunidad, DIM cayó 1-0 y el futbolista disputó 66 minutos.

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¡Rumbo a Medellín! 💪⚽️Ⓜ️



▶️ Estos son los convocados, presentados por @CervezaAndinaCo, para el próximo partido frente a Independiente Medellín. pic.twitter.com/9YPVNChPlr — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 28, 2026

Ahora, el destino vuelve a cruzar al jugador con el equipo en el que comenzó su carrera profesional, aunque esta vez lo hará defendiendo los colores de Millonarios. Su posible estreno representa un nuevo capítulo en su trayectoria, marcada por su paso por importantes clubes europeos y su participación con la selección colombiana.

Los números de Juan Guillermo Cuadrado en su carrera profesional

A lo largo de su carrera profesional, Juan Guillermo Cuadrado ha construido una trayectoria que lo llevó a competir en algunas de las principales ligas de Europa y a convertirse en uno de los referentes de la selección de Colombia. En el fútbol de clubes, acumula 559 partidos, 56 goles y 94 asistencias, cifras que reflejan su aporte tanto en la generación de juego como en la faceta ofensiva.

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¡Dale Panita! 🔥💪⚡



Después de terminar su etapa de adaptación física, Juan Guillermo Cuadrado completó su segundo día de trabajos con el grupo. Ⓜ️ pic.twitter.com/18Wr6eBOIL — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 23, 2026

Su etapa más extensa fue con la Juventus, equipo con el que disputó 314 encuentros, anotó 26 tantos y entregó 65 asistencias. Antes de consolidarse en el conjunto italiano, también dejó su huella en la Fiorentina, en la que sumó 106 apariciones y 26 goles, además de vestir las camisetas de Lecce y otras instituciones del fútbol europeo y colombiano.

Con la selección de Colombia, Cuadrado también dejó una huella importante durante más de una década. El antioqueño disputó 116 partidos internacionales, marcó 11 goles y registró 20 asistencias. Su recorrido con el combinado nacional incluyó 43 compromisos por las Eliminatorias Sudamericanas, 21 encuentros en la Copa América y nueve apariciones en la Copa del Mundo, en la que aportó dos anotaciones y cinco pases de gol. Además, representó al país en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

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