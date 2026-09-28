Esta diana se une al doblete que marcó en el empate 2-2 contra las Chivas de Guadalajara (clásico mexicano) y al primer gol con las ‘Águilas’ en la derrota 4-3 frente a Cruz Azul. Sin duda, un comienzo goleador de Borja que se asemeja a…

En su primer partido como titular, Miguel Ángel Borja anotó un gol en la victoria 4-2 del América de México frente a Necaxa . El colombiano acumula cuatro anotaciones en menos de 120 minutos jugados desde su llegada a la Liga MX. El torneo Apertura es liderado por Toluca con 20 puntos, los mismos que América.

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Miguel Ángel Borja volvió a anotar con el América de México: ¿pide volver a la selección?

Esta diana se une al doblete que marcó en el empate 2-2 contra las Chivas de Guadalajara (clásico mexicano) y al primer gol con las ‘Águilas’ en la derrota 4-3 frente a Cruz Azul. Sin duda, un comienzo goleador de Borja que se asemeja a sus primeros partidos con Nacional en los que anotó cuatro goles en dos partidos.

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Con técnica y destreza, Miguel Borja puso el tercero para Las Águilas 😮‍💨👌🔥 pic.twitter.com/KiOcnPVJUO — Club América (@ClubAmerica) September 28, 2026

Miguel Ángel Borja y su gran presente en México

"Era un partido complicado para nosotros y teníamos que ganar. Rescato que el equipo se ha repuesto permanentemente al ir en desventaja; intentaremos encontrar la solidez defensiva y generar más a la ofensiva", declaró después del partido el uruguayo Guillermo Almada, director técnico del América de México.

Con este triunfo, las ‘Águilas’ se mantienen en el segundo lugar de la Liga MX con 20 puntos, los mismos del líder, Toluca. Los ‘Diablos Rojos’ de México aventajan a los 16 veces campeones del certamen por una diferencia de gol de +23, dos goles arriba de la del América que sostiene una diferencia de +21.

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¿Cuándo vuelve a jugar Miguel Ángel Borja?

El América de México volverá a la acción el jueves 1° de octubre cuando enfrente, en un partido amistoso, a Cruz Azul. Las ‘Águilas’ tendrán una seguidilla de tres partidos preparativos frente a conjuntos mexicanos , antes de volver al torneo Apertura el 10 de octubre cuando se mida contra el Club Monterrey.

América intenta volver a ganar el campeonato mexicano, algo que no logra desde el Apertura 2024/25. Ahora, de la mano de un goleador de raza como Miguel Ángel Borja, los americanistas sienten que el objetivo está más cerca de cumplirse. Además, el delantero colombiano espera volver a la selección.

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Último partido de Miguel Ángel Borja con la selección

La última vez que Miguel Ángel Borja vistió la camiseta de la selección de Colombia fue nada más y nada menos que el 14 de julio de 2024. Aquel domingo de verano estadounidense, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, la Tricolor perdió en la final de la Copa América frente a la Argentina de Lionel Messi.

El cordobés ingresó al minuto 115 del tiempo extra y protagonizó los intentos finales de Colombia de empatar el juego tras el tardío gol de Lautaro Martínez. Sin embargo, no pudo generar una manifiesta ocasión de gol y ahora pide volver al proceso liderado por Néstor Lorenzo rumbo a la Copa del Mundo 2030.

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