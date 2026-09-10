Así quedó la tabla del Mundial Sub-20: ¿qué le falta a Colombia para clasificar a octavos?

Colombia quedó con un pie en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 después de empatar 0-0 con Portugal en la segunda jornada del Grupo E. El equipo de Carlos Paniagua llegó a cuatro puntos, producto de la victoria 3-1 sobre Costa Rica y la igualdad frente a las portuguesas, y ocupa la segunda posición detrás de la República Popular Democrática de Corea, que tiene seis unidades y ya aseguró su clasificación. Portugal aparece tercera con un punto y Costa Rica cierra sin unidades.

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La selección, sin embargo, todavía no puede considerarse matemáticamente clasificada. El empate ante Portugal dejó la sensación de que pudo haber asegurado prácticamente todo en la cancha: Colombia generó las oportunidades más claras, tuvo varias llegadas con Valerin Loboa y Maithé López y en el tramo final Sintia Cabezas estrelló un balón en el palo. El equipo terminó además con diez jugadoras por la expulsión de Lina Arboleda, pero consiguió conservar un resultado que lo dejó invicto y con una diferencia de gol de +2.

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El panorama general también juega a favor de Colombia. En los otros grupos, después de dos fechas, hay varios terceros con pocos puntos: México y Benín tienen uno en el A; Canadá suma uno en el B; Ghana tiene tres en el C; Estados Unidos aparece con uno en el D, y Nigeria tiene uno en el F. Como además de los dos primeros de cada zona avanzan los cuatro mejores terceros, los cuatro puntos que ya tiene la selección representan un colchón importante. Sin embargo, todavía faltan partidos de la tercera fecha que pueden modificar esas posiciones y por eso la clasificación colombiana aún no está sellada.

La cuenta más sencilla está en manos de Colombia: un empate contra la República Popular Democrática de Corea en la última jornada la llevaría a cinco puntos y le garantizaría terminar, como mínimo, segunda del Grupo E, independientemente de lo que ocurra entre Portugal y Costa Rica. Incluso una victoria le permitiría superar a las asiáticas y quedarse con el primer lugar de la zona.

El problema es la magnitud del rival: Corea del Norte es la vigente campeona mundial, derrotó 2-0 a Portugal y goleó 4-0 a Costa Rica, por lo que llega con seis puntos, seis goles a favor y ninguno recibido.

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Incluso perdiendo, Colombia tendría grandes posibilidades de avanzar. Si Portugal derrota a Costa Rica, podría alcanzar también los cuatro puntos y desplazar a la Tricolor al tercer lugar dependiendo de la diferencia de gol; ahí Colombia tendría que mirar la tabla de los mejores terceros. Sus cuatro unidades y el +2 que tiene actualmente la dejan en una posición muy favorable, aunque una derrota amplia contra Corea podría deteriorar ese margen. Por eso, más que depender de otras selecciones, el objetivo será cerrar la tarea el domingo 13 de septiembre contra las campeonas del mundo: sumar significaría entrar a octavos sin hacer cuentas; perder obligaría a esperar los demás resultados y los criterios de desempate.

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