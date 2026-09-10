¿James Rodríguez llegará a Atlético Nacional? Suena muy fuerte el rumor en Medellín

El nombre de James Rodríguez sacudió este jueves las noticias sobre el mercado del fútbol colombiano. No es algo que no haya pasado antes. No obstante, por el momento en el que ocurre, la información esta vez tiene un peso diferente. En Medellín empezó a tomar fuerza la posibilidad de que el capitán de la selección de Colombia se convierta en nuevo jugador de Atlético Nacional, una operación que, de concretarse, significaría uno de los movimientos más importantes de los últimos años en el FPC.

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La versión comenzó a crecer después de que la periodista Sheyla García aseguró que James está cerca de llegar al cuadro verdolaga. Poco después aparecieron nuevas informaciones alrededor de la negociación: Pipe Sierra señaló que existe un acuerdo verbal entre el futbolista y Nacional, mientras que Mariano Olsen aseguró que el colombiano analiza una propuesta del club. Julián Capera, por su parte, informó que la institución antioqueña presentó una oferta y que existe optimismo frente a la posibilidad de cerrar la operación.

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🚨🇨🇴 Atlético Nacional presentó oferta por James Rodríguez, quien negocia como agente libre.



Cuenta @SheylaGarcia07 que en el club son optimistas respecto a un acuerdo próximo.



⚠️ Mañana vence el periodo de inscripciones para agentes libres en Colombia y el jugador está en… pic.twitter.com/Fr7jPDg6c5 — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 10, 2026

Hay un elemento que aumenta la expectativa: James se encuentra en Medellín y Nacional ha realizado publicaciones en sus redes sociales relacionadas con el número 10. Aunque hasta el momento el club no ha oficializado su contratación, las diferentes versiones coinciden en que existen conversaciones. Además, el tiempo juega un papel importante, pues este viernes vence el periodo de inscripciones para jugadores libres en el fútbol colombiano.

Para James sería un regreso muy especial. El volante comenzó su carrera profesional precisamente en territorio antioqueño, cuando debutó con Envigado antes de marcharse muy joven a Banfield. Desde entonces construyó una trayectoria que lo llevó por Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano, León y, más recientemente, Minnesota United.

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Su última experiencia fue precisamente en la MLS. James llegó a Minnesota en febrero de 2026 después de su paso por León y tuvo una estadía corta antes de quedar nuevamente como agente libre a mitad de año. Después disputó con Colombia el Mundial de Norteamérica y, desde la eliminación de la selección, no ha vuelto a competir oficialmente a nivel de clubes.

¿Qué pasó con la opción de James en Italia?

Durante las últimas semanas, su futuro parecía apuntar nuevamente hacia Europa. El nombre que tomó mayor fuerza fue el del Avellino, equipo de la Serie B italiana dirigido por Alessandro Nesta. Desde Italia se confirmó que existieron contactos con el entorno del colombiano e incluso el presidente del club, Angelo Antonio D’Agostino, reconoció públicamente que estudiaban la posibilidad de incorporarlo.

La operación, sin embargo, no terminó de convencer a James. Aunque en Italia se llegó a hablar de negociaciones avanzadas y de una propuesta que rondaría los 1,2 millones de euros para el primer año y los dos millones para el segundo, en las últimas horas surgieron versiones que descartaban su llegada al Avellino. El colombiano debía decidir precisamente por estos días si aceptaba la posibilidad de jugar en la segunda categoría italiana, pero el acuerdo no avanzó como inicialmente se esperaba.

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Detrás de la decisión también está el futuro de James con la selección de Colombia. A sus 35 años, el mediocampista todavía no contempla el retiro inmediato y su intención sería mantenerse competitivo durante los próximos años con la Copa América de 2028 como uno de sus grandes objetivos. El propio presidente del Avellino aseguró que esa aspiración internacional hace parte de los planes del colombiano.

La versión de James a Nacional coge fuerza: ¿llegará a la Liga BetPlay?

En ese escenario aparece Nacional como una alternativa que reúne varias condiciones: James podría volver a competir inmediatamente, permanecer en Colombia y convertirse en el gran referente de uno de los equipos con mayor presión y aspiraciones del país. Sería, además, una nueva posibilidad de regresar al FPC después del intento que hubo en el pasado para que vistiera la camiseta de Junior de Barranquilla, negociación que generó enorme expectativa pero que finalmente no llegó a buen puerto.

Por ahora no existe anuncio oficial y la cautela sigue siendo necesaria, pero el escenario cambió rápidamente. De estar negociando un posible regreso a Europa con un club de la Serie B, James pasó a tener sobre la mesa la posibilidad de regresar al país en el que comenzó su carrera. Nacional aparece ahora en el centro de todas las miradas y, con el cierre de inscripciones para agentes libres cada vez más cerca, las próximas horas serán decisivas para saber si el 10 vuelve al fútbol colombiano, esta vez vestido de verde.

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