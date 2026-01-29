Millonarios busca director técnico: estos son los candidatos que toman fuerza

El conjunto azul espera concretar en los próximos días el nuevo estratega que tome las riendas del equipo. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Millonarios decidió cortar de manera definitiva la continuidad de Hernán Torres en el banco azul. La derrota 2-1 ante Deportivo Pasto, en el estadio Libertad, fue el punto final del segundo ciclo del estratega al frente del equipo embajador. Sin puntos tras tres fechas disputadas en la Liga BetPlay y ubicado como colero del campeonato, la dirigencia azul optó por una salida rápida, consciente de que el margen de error se había agotado.

El anuncio llegó pasada la medianoche del miércoles, minutos después del compromiso en Pasto. “Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como director técnico del equipo”, señaló el comunicado oficial difundido en redes sociales. En el mismo mensaje, el club reconoció el paso del entrenador tolimense: “Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución”.

El segundo ciclo de Hernán Torres

Más allá del resultado en Pasto, la decisión venía madurándose. Tres derrotas consecutivas en el arranque del campeonato, una tendencia que ya se había repetido el semestre anterior, encendieron las alarmas en la cúpula directiva. Esta vez, a diferencia de otros procesos recientes, Millonarios optó por actuar de inmediato.

Luego del partido ante el cuadro volcánico, Enrique Camacho y Ariel Michaloutsos se reunieron con el entrenador y le comunicaron que no continuaría en el cargo. El comunicado oficial se publicó horas después, confirmando una determinación que ya estaba tomada desde el camerino visitante.

Torres había llegado en agosto del año pasado para reemplazar a David González, en otro proceso que también fue corto. En este segundo ciclo —el primero había sido en 2012, cuando salió campeón de Liga— dirigió 19 partidos, con seis victorias, cinco empates y ocho derrotas, para un rendimiento del 40,35 %. Los números, sumados a la falta de respuestas futbolísticas, terminaron inclinando la balanza.

Perfil de Millonarios para su próximo entrenador

Con la salida confirmada, el foco pasó de inmediato al futuro. El director deportivo Ariel Michaloutsos ya venía analizando escenarios alternativos ante la posibilidad de que el proyecto no despegara. La consigna es apostar por un entrenador extranjero, con ambición y capacidad para reorganizar el equipo.

“Ojalá Millonarios sea referente en Sudamérica, ese es mi objetivo máximo. Hay un recurso bueno en Millonarios, pero que se debe organizar”, había dicho Michaloutsos a su llegada. Bajo esa premisa, hoy hay cuatro nombres sobre la mesa. Todos del exterior.

Gustavo Álvarez, Ariel Holan y Rafael Dudamel: los nombres que lideran la carrera

El primer nombre que tomó fuerza es el de Gustavo Álvarez. Según informó Guillermo Arango, el argentino estuvo muy cerca de dirigir a la selección de Perú, pero finalmente la federación se inclinó por otro candidato. Su hoja de vida incluye títulos en Chile con Huachipato y Universidad de Chile, club al que logró sacar de un momento crítico, un detalle que no pasa desapercibido en el contexto actual de Millonarios.

Otro argentino en la lista es Ariel Holan, de 65 años, con una trayectoria extensa y un sello de juego muy definido. Su último equipo fue Rosario Central. La posesión del balón, la anchura y la profundidad son pilares de su propuesta, apoyada además en el uso de nuevas tecnologías aplicadas al entrenamiento. Fue campeón con Universidad Católica en Chile, ganó la Sudamericana y la Suruga Bank con Independiente, y también levantó títulos en México con León y en Argentina.

El tercer nombre es Rafael Dudamel. Aunque no es el más cercano a Michaloutsos, siempre aparece como opción cuando hay un banco libre en el fútbol colombiano. Está sin equipo, conoce el medio y fue campeón con Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga en tiempos cortos. Además, es exjugador de Millonarios, un factor que genera identificación, aunque hasta ahora no ha existido una negociación formal.

Julio Vaccari, una apuesta más silenciosa

El cuarto candidato es Julio Vaccari, un entrenador que seduce especialmente al director deportivo. Millonarios lo enfrentó en la Copa Sudamericana 2023, cuando dirigía a Defensa y Justicia. Con 45 años, su recorrido incluye un inicio como analista de video con Marcelo Bielsa en el Athletic Club, una experiencia que luego continuó en Marsella.

Más tarde fue asistente técnico en Godoy Cruz, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield. Su primera experiencia como DT principal fue precisamente en Defensa y Justicia, donde estuvo dos años, compitiendo a alto nivel y peleando torneos internacionales. Su último paso fue por Independiente de Avellaneda.

