Foto: Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Millonarios le gana 2-1 a Bucaramanga, en vivo: siga el partido de la Liga BetPlay 2026-II Redacción Deportes Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Millonarios y Atlético Bucaramanga se enfrentan este martes 24 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. Ambos equipos buscan su primera victoria en el Grupo B, luego de comenzar esta fase con un empate: el conjunto embajador igualó 0-0 contra Deportivo Cali, mientras que el cuadro santandereano empató 2-2 contra América de Cali.

El compromiso representa una oportunidad importante para los dos clubes, pues una victoria les permitiría tomar ventaja en la pelea por el primer lugar de la zona y acercarse a la clasificación a la gran final. Millonarios, dirigido por Alberto Gamero, intentará hacer valer su localía, mientras que Bucaramanga, bajo las órdenes de Pablo Peirano, buscará llevarse los tres puntos de Bogotá.

El balón rodará a partir de las 6:20 p. m. y el encuentro se podrá ver por Win+ Fútbol y Win Play. Siga aquí el minuto a minuto de Millonarios vs. Atlético Bucaramanga: goles, incidencias, mejores jugadas y todas las novedades del partido.

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Millonarios vs. Bucaramanga: minuto a minuto del partido

45 + 3’ Millonarios 🔵⚪️ 2-1 🟡🟢 Bucaramanga: La primera parte del encuentro llega a su fin. Millonarios tuvo unos primeros 20 minutos muy buenos, en los que se adelantó en el marcador. Luego del gol de Bucaramanga, el partido fue mermando la acción.

45’ Millonarios 🔵⚪️ 2-1 🟡🟢 Bucaramanga: El juez central añade tres minutos más.

27’ Millonarios 🔵⚪️ 2-1 🟡🟢 Bucaramanga: Y las emociones del partido que no se detienen. Bucaramanga encontró el descuento del partido gracias a un gol de José García luego de una pelota parada.

18’ Millonarios 🔵⚪️ 2-0 🟡🟢 Bucaramanga: Y llegó el seguno. Rodrigo Contreras puso el 2-0 y Millonarios aumenta el marcador.

13’ Millonarios 🔵⚪️ 1-0 🟡🟢 Bucaramanga: Luego de la revisión del VAR, el gol de Chaverra sube al marcador y el cuadro embajador se pone adelante en el marcador.

01’ Millonarios 🔵⚪️ 0-0 🟡🟢 Bucaramanga: Ya rueda el balón en en el Campín.

📋 Así es el 𝐗𝐈 inicial por el profesor Pablo Peirano para enfrentar a Millonarios FC. #VolvamosA𝐑𝐔𝐆𝐈𝐑 #MiHerenciaMiPasión🫀#SeSienteLaSegunda pic.twitter.com/8AEP8Y8rZZ — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) November 24, 2026

¡XI inicial!



▶️ Así saltaremos a la cancha para enfrentar a Atl. Bucaramanga. pic.twitter.com/ZMLkW1DjVp — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 24, 2026

Fecha: martes 24 de noviembre de 2026.

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: El Campín.

Transmisión: Win+ Fútbol y Win Play.

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