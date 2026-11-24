Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Millonarios y Atlético Bucaramanga se enfrentan este martes 24 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. Ambos equipos buscan su primera victoria en el Grupo B, luego de comenzar esta fase con un empate: el conjunto embajador igualó 0-0 contra Deportivo Cali, mientras que el cuadro santandereano empató 2-2 contra América de Cali.
El compromiso representa una oportunidad importante para los dos clubes, pues una victoria les permitiría tomar ventaja en la pelea por el primer lugar de la zona y acercarse a la clasificación a la gran final. Millonarios, dirigido por Alberto Gamero, intentará hacer valer su localía, mientras que Bucaramanga, bajo las órdenes de Pablo Peirano, buscará llevarse los tres puntos de Bogotá.
El balón rodará a partir de las 6:20 p. m. y el encuentro se podrá ver por Win+ Fútbol y Win Play. Siga aquí el minuto a minuto de Millonarios vs. Atlético Bucaramanga: goles, incidencias, mejores jugadas y todas las novedades del partido.
Millonarios vs. Bucaramanga: minuto a minuto del partido
Finaliza el partido
45 + 3’ Millonarios 🔵⚪️ 2-1 🟡🟢 Bucaramanga: La primera parte del encuentro llega a su fin. Millonarios tuvo unos primeros 20 minutos muy buenos, en los que se adelantó en el marcador. Luego del gol de Bucaramanga, el partido fue mermando la acción.
Tres minutos más
45’ Millonarios 🔵⚪️ 2-1 🟡🟢 Bucaramanga: El juez central añade tres minutos más.
¡Gooool de Bucaramanga!
27’ Millonarios 🔵⚪️ 2-1 🟡🟢 Bucaramanga: Y las emociones del partido que no se detienen. Bucaramanga encontró el descuento del partido gracias a un gol de José García luego de una pelota parada.
¡Gooool de Millonarios!
18’ Millonarios 🔵⚪️ 2-0 🟡🟢 Bucaramanga: Y llegó el seguno. Rodrigo Contreras puso el 2-0 y Millonarios aumenta el marcador.
¡Gooool de Millonarios!
13’ Millonarios 🔵⚪️ 1-0 🟡🟢 Bucaramanga: Luego de la revisión del VAR, el gol de Chaverra sube al marcador y el cuadro embajador se pone adelante en el marcador.
Inicia el partido
01’ Millonarios 🔵⚪️ 0-0 🟡🟢 Bucaramanga: Ya rueda el balón en en el Campín.
Los titulares de Bucaramanga
Los inicialistas de Millonarios
¿A qué hora y dónde ver el partido Millonarios vs. Bucaramanga?
- Fecha: martes 24 de noviembre de 2026.
- Hora: 6:20 p. m.
- Estadio: El Campín.
- Transmisión: Win+ Fútbol y Win Play.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook