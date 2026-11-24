El conjunto español consiguió una amplia victoria frente al equipo neerlandés. El cuadro merengue tuvo una destacada presentación ofensiva y consiguieron marcar…

La UEFA Champions League disputó este martes una nueva jornada de competencia, con partidos que dejaron goles, emociones y resultados importantes en distintos escenarios del fútbol europeo. Real Madrid fue uno de los equipos que más llamó la atención al golear 5-1 PSV, mientras que Manchester City y Napoli protagonizaron uno de los encuentros más disputados del día, con un empate 2-2.

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Real Madrid goleó y Man. City empató con Napoli: así fue la jornada de la Champions League

El conjunto español consiguió una amplia victoria frente al equipo neerlandés. El cuadro merengue tuvo una destacada presentación ofensiva y consiguieron marcar cinco goles para quedarse con los tres puntos. Otro de los partidos que concentró las miradas fue el enfrentamiento entre Manchester City y Napoli. Ambos equipos protagonizaron un duelo equilibrado, con alternativas en el marcador y oportunidades en las dos áreas. Finalmente, ninguno consiguió establecer una diferencia definitiva y el encuentro terminó 2-2.

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Lea: ‘Cucho’ Hernández abrió el marcador para Betis en la Champions League: video

Cucho Hernández marcó en la victoria del Real Betis

La jornada también tuvo protagonismo colombiano. Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández anotó los dos goles con los que Real Betis derrotó 2-0 a Slovan Bratislava. El delantero pereirano abrió el marcador al minuto 43, cuando conectó un cabezazo dentro del área que terminó en el fondo de la red. Su anotación fue determinante para encaminar la victoria del conjunto español, que consiguió sumar tres puntos en su compromiso europeo.

Por otra parte, Arsenal y Borussia Dortmund igualaron 1-1 en un partido que terminó sin un ganador. Galatasaray, entretanto, consiguió una victoria por la mínima diferencia frente al Aston Villa (1-0), mientras que el Bodø/Glimt superó 1-0 al LASK.

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Resultados de la Champions League hoy, 24 de noviembre

La fecha también dejó victorias para otros equipos europeos. RB Leipzig se impuso 3-1 frente al Lens, mientras que el Como derrotó 1-0 al AEK. Finalmente, el Porto consiguió un triunfo 1-0 en condición de visitante frente al Feyenoord.

Galatasaray 1-0 Aston Villa.

Bodø/Glimt 1-0 LASK.

Feyenoord 0-1 Porto.

Arsenal 1-1 Borussia Dortmund.

Slovan Bratislava 0-2 Real Betis.

Real Madrid 5-1 PSV.

RB Leipzig 3-1 Lens.

Como 1-0 AEK.

Manchester City 2-2 Napoli.

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