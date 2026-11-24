El atacante pereirano abrió el marcador al minuto 43. Después de un gran centro de Ángel Ortiz, el colombiano se elevó dentro del área y conectó un potente cabezazo que venció al arquero Dominik Takáč. De esta manera, puso en ventaja al conjunto español…

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández tuvo una actuación destacada este martes 24 de noviembre en la UEFA Champions League. El delantero colombiano marcó un doblete en la victoria 0-2 del Real Betis contra Slovan Bratislava, en Eslovaquia, por una nueva jornada de la fase de Liga del certamen europeo.

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‘Cucho’ Hernández brilló con doblete en la Champions League: video de los goles

El atacante pereirano abrió el marcador al minuto 43. Después de un gran centro de Ángel Ortiz, el colombiano se elevó dentro del área y conectó un potente cabezazo que venció al arquero Dominik Takáč. De esta manera, puso en ventaja al conjunto español después de varios minutos de dominio y aproximaciones.

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En el segundo tiempo, el ‘Cucho’ volvió a aparecer para ampliar la diferencia. Al minuto 57, recibió un centro preciso de Isco y, nuevamente con un cabezazo, mandó la pelota al fondo de la red. Con esta anotación, selló su primer doblete en la Champions League y llegó a tres goles en la presente edición.

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¿Algún despistado aún no se ha sumado al 𝐂𝐮𝐜𝐡𝐢𝐬𝐦𝐨? pic.twitter.com/lilDP9ccDi — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 24, 2026

El colombiano incluso estuvo cerca de conseguir un triplete al minuto 60, pero el entrenador Manuel Pellegrini decidió sustituirlo para darle descanso. Su actuación fue determinante para que el Betis consiguiera tres puntos importantes en condición de visitante.

Por otra parte, Nelson Deossa también tuvo participación en el compromiso. El mediocampista colombiano probó con un remate de media distancia al minuto 7, pero el guardameta del Slovan Bratislava respondió y evitó la anotación.

¿Cómo quedó el Betis en la tabla de posiciones de la Champions League?

Con este resultado, Real Betis llegó a 12 puntos y se ubicó en la cuarta posición de la fase de Liga de la Champions League. El equipo español continúa en la pelea por los primeros puestos y buscará mantener su buen rendimiento en la próxima jornada, cuando enfrente al Como en el estadio La Cartuja.

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Video de los goles del ‘Cucho’ Hernández en la Champions League

#GOL 🌍 | ¡GOOOOOOOOOOL Cucho ⚽️!



45’ Slovan Bratislava [36] 0-1 Real Betis [4]

– El colombiano regresa tras 7 juegos de ausencia con un gol que pone a la visita en ventaja.



¡Vamos Cucho 💛💛💙❤️! pic.twitter.com/fwSRht3d3P — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) November 24, 2026

¡DOBLETE DE CUCHO HERNÁNDEZ! Otra vez de cabeza, el colombiano marca por duplicado frente al Slovan Bratislava y llega a los tres tantos con Betis en esta #Champions.



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