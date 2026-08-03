Millonarios vs. Deportivo Pasto: hora y dónde ver en vivo, tercera fecha de la Liga Betplay

Jhomier Guerrero, lateral derecho de Millonarios, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla en un partido contra Junior por la Liga Betplay 2026-II. Foto: Millonarios FC

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El Millonarios de Fabián Bustos tiene otra prueba de fuego este martes frente a Deportivo Pasto. El cuadro albiazul viene de una victoria crucial en Barranquilla frente a Atlético Junior, pero también de una crisis institucional y deportiva que se ha extendido por un año y dos eliminaciones tempranas.

Del otro lado, Pasto acumula dos derrotas en dos partidos de esta Liga Betplay 2026-II. Unos resultados diametralmente distintos a los conseguidos en el semestre anterior. Ahora, frente a Millos y de visitante, el elenco volcánico intentará salir de Bogotá con un punto que le permita sumar.

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Millos quiere reconciliarse con su hinchada

De los últimos 10 partidos de Millonarios en El Campín, contando todas las competiciones y amistosos, el equipo de Bustos tan solo ha podido ganar en tres ocasiones. La capital ya no es un fortín para la escuadra embajadora.

Una situación que ha prolongado el malestar del público del Coloso de la 57 con la plantilla. Este contexto parece haber rebozado el vaso durante la última derrota por la mínima y sobre la hora contra Atlético Bucaramanga.

Para pensar en volver a clasificar entre los ocho, algo que no ocurrió en los dos anteriores torneos, Millos necesitará volver a hacerse fuerte en su casa y no dejar escapar más puntos que le cuesten después en la tabla de posiciones.

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Deportivo Pasto quiere salir de bache

No ha sido el mejor arranque de campeonato para Pasto. El grupo dirigido por Jonathan Risueño viene de caer 3-2 en la primera fecha frente a Deportivo Independiente Medellín y 2-1 con Águilas Doradas en condición de local.

Y aunque la clasificación a octavos de final de la Copa Betplay Dimayor fue una buena noticia para el club, lo cierto es que el conjunto volcánico todavía está muy lejos del rendimiento y los resultados mostrados en la Liga 2026-I.

Habrá que esperar si Deportivo Pasto logra arañarle puntos a Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá y reactivar su crisis. Un flajelo que los hinchas esperan se termine no solo con triunfos, sino también con buen fútbol.

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Hora y dónde ver en vivo Millonarios vs. Deportivo Pasto

Fecha : martes 4 de agosto de 2026

Lugar : estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá

Hora : 8:20 p. m.

Canal: Win+ Fútbol y Win Sports Online

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