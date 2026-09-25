“Nosotros no vinimos a pegar”: declaraciones tras el empate entre Nacional y Millonarios

Después del encuentro, Alberto Gamero, técnico de Millonarios, fue consultado por el planteamiento de su equipo y por la intensidad que tuvo el partido. El entrenador negó que sus dirigidos hubieran…

Atlético Nacional y Millonarios empataron 1-1 en el estadio Atanasio Girardot, en un partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay. El conjunto bogotano se llevó un punto de Medellín y se mantiene segundo en la tabla con 20 unidades , mientras que el equipo antioqueño terminó jugando con diez hombres por la expulsión de Andrés Sarmiento.

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Después del encuentro, Alberto Gamero, técnico de Millonarios, fue consultado por el planteamiento de su equipo y por la intensidad que tuvo el partido. El entrenador negó que sus dirigidos hubieran viajado a Medellín con la intención de jugar de manera brusca y defendió el comportamiento de sus futbolistas.

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“Millonarios no fue el equipo que vino a pegar. Repito, la falta más alevosa y más peligrosa la cometió Nacional. Ellos no querían perder, nosotros no queríamos perder. Es normal en un partido", dijo Gamero.

El entrenador reconoció además que Millonarios tuvo dificultades para controlar algunas situaciones del partido y fue autocrítico con el gol recibido a través de una acción de pelota quieta. Aun así, valoró el resultado conseguido como visitante y destacó la importancia de sumar en una jornada en la que el equipo tuvo que afrontar diferentes dificultades.

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🗣️ “Millonarios no vino a pegar, la falta más peligrosa fue de Nacional”: Alberto Gamero.



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En cuanto al estado de la plantilla, Gamero confirmó que Contreras y Mateo García estarán fuera durante un tiempo por sus respectivas lesiones. Además, señaló que tanto Juan Guillermo Cuadrado como Darwin Quintero se encuentran en evaluación para determinar su disponibilidad.

Con este resultado, Millonarios llegó a 20 puntos y ocupa parcialmente el segundo lugar de la clasificación. El conjunto embajador tendrá la oportunidad de ponerse al día en el campeonato el próximo martes, cuando enfrente a Independiente Medellín.

Lucas González cuestionó el arbitraje en el partido Nacional vs. Millonarios

Por el lado de Atlético Nacional, Lucas González lamentó que su equipo no pudiera quedarse con los tres puntos y terminó especialmente inconforme con algunos aspectos del partido. El técnico también cuestionó el manejo arbitral frente a las faltas que recibió Marlos Moreno durante el encuentro.

González consideró que hubo demasiada permisividad con las infracciones repetitivas sobre el atacante y señaló que esa situación terminó condicionando el desarrollo del juego. El entrenador también explicó que la idea inicial era contar con James Rodríguez desde el comienzo, pero una virosis impidió que el mediocampista pudiera ser titular. Finalmente, el colombiano ingresó durante la última media hora del compromiso.

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"Yo no soy tonto, yo hago bien los análisis y no voy a seguir rotando por rotar, ni poniendo jugadores que están por debajo del nivel que exige Atlético Nacional": Lucas González tras la derrota del verdolaga 2-0 frente a Llaneros. pic.twitter.com/dXxmILwItB — Diego Rueda (@diegonoticia) September 21, 2026

“Lo que me deja triste es que con muy poco en generación, muy poco, Millonarios se lleva un punto de acá. Eso me deja triste porque la gente viene a sentirse orgullosa de su equipo, que su equipo lo represente bien y lógicamente lo que quiere es ganar. Desafortunadamente nosotros no pudimos hacerlo hoy", dijo González.

El empate también dejó preocupación en Nacional por el estado físico de dos de sus jugadores. González lamentó las lesiones de Chicho Arango y Marlos Moreno, quienes tendrán que ser evaluados para conocer el alcance de sus molestias.

“Me queda un poco la sensación incómoda de la permisividad del árbitro con respecto a las faltas tan repetitivas sobre Marlos. Estoy de acuerdo que a Marlos lo sacaron del partido con golpes, pues el rival no tenía otra forma de pararlo”, dijo.

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