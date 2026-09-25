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El último lanzamiento de una guerrera colombiana de los bolos: Clara Guerrero

En entrevista con El Espectador, la oriunda de Armenia habló sobre el cierre de una etapa que marcó su vida. Después de 29 años defendiendo a Colombia, siete títulos mundiales y una carrera atravesada por sacrificios, la bolichera le dijo adiós a la selección, aunque no al deporte que la acompañó desde su niñez.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
25 de septiembre de 2026 – 07:00 a. m.
Clara Guerrero, campeona del bowling panamericano.
Clara Guerrero, campeona del bowling panamericano.
Foto: Panam Sports

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Antes de saber qué era una bolera, Clara Juliana Guerrero ya había escuchado el sonido de los bolos al caer. Su mamá, embarazada, se ajustaba los zapatos antideslizantes y caminaba hacia la pista de madera para jugar una partida. En el vientre, mientras tanto, había quien respondía con patadas. Aquella pequeña presencia, todavía sin conciencia de lo que ocurría afuera, parecía sumarse a la fiesta cada vez que comenzaba el juego.

Después nació, y la bolera siguió siendo parte de su vida. Allí gateó, dio sus primeros pasos y pasó buena parte de…

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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