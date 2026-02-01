¡Oficial! Millonarios presentó a Fabián Bustos como nuevo entrenador: estos son los detalles

El estratega argentino, de 56 años, es el elegido por la dirección deportiva del conjunto embajador para reemplazar a Hernán Torres. Foto: Millonarios F.C.

Tras varios días de rumores y a la espera de la oficialización, Fabián Bustos fue anunciado como nuevo entrenador de Millonarios. El conjunto embajador hizo la publicación antes del compromiso que disputará contra Medellín en Bogotá por la cuarta fecha.

“Millonarios FC informa que, Fabián Bustos es el nuevo director técnico del equipo profesional masculino. El entrenador argentino asume el mando del ‘Embajador’ por un año", aseguró el comunicado.

Trayectoria de Fabián Bustos

En Ecuador, Bustos quedó asociado a Delfín, club con el que logró el ascenso desde la Serie B y posteriormente el primer título de primera división en la historia de la institución. Más adelante, con Barcelona de Guayaquil, volvió a consagrarse campeón de liga y firmó campañas relevantes a nivel local e internacional.

En Perú, su etapa con Universitario fue especialmente sólida. En 2024 dominó el torneo local y consiguió el bicampeonato de la Liga 1, un logro que evitó incluso la disputa de una final por la diferencia establecida en la tabla acumulada.

Su experiencia también incluye pasos por Santos de Brasil y Olimpia de Paraguay, este último su club más reciente, aunque con un cierre negativo al no cumplir el objetivo de avanzar en la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores.

Cómo juegan los equipos de Fabián Bustos

Desde lo futbolístico, Bustos se identifica con equipos sólidos en defensa, intensos en la disputa y verticales en ataque. No prioriza la posesión prolongada, sino la transición rápida y el juego directo, aprovechando errores del rival y espacios abiertos.

En lo táctico, suele moverse entre esquemas como el 4-4-2 y el 4-2-3-1, con una variante que lo caracteriza: el uso del doble nueve, recurso que podría cobrar importancia en Millonarios según los delanteros disponibles en la plantilla actual. Además, ya conoce a Rodrigo Ureña, a quien dirigió en Universitario durante la campaña del título en 2024.

